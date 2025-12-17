الأربعاء 17 ديسمبر 2025
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم:

الحكومة تستعرض أهداف افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» لتمكين 13 مليون شاب وفتاة

رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة في اجتماع الحكومة اليوم
خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، استعرض كلُ من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهداف افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية "شباب بلد"، أمس، بمركز شباب الجزيرة لتمكين 13 مليون شاب وفتاة بحلول عام 2027، من خلال مسارات متنوعة للتدريب والتعليم والتوظيف، بحضور المنسقة المُقيمة للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي للمبادرة الأممية GENU، والسفير الإماراتي بالقاهرة، وممثلة اليونيسيف في مصر، ورئيس مؤسسة الغرير الإماراتية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية "شباب بلد" يأتي في إطار مبادرة "شباب بلد" التي تستهدف تمكين الشباب المصري، وتطوير وصقل مهاراته من خلال توفير البرامج التدريبية ومسارات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال، منوهًا إلى أن المبادرة تُعد النسخة المصرية من المبادرة الأممية Generation Unlimited.

رؤية الدولة المصرية في الاستثمار في شبابها

وأكد الوزير أيضًا أن هذا الافتتاح يعكس بوضوح رؤية الدولة المصرية في الاستثمار في شبابها، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوفير الفرص للشباب لتعزيز مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل المحلية والدولية، وبناء قدراتهم في مجالات عديدة ومهمة مثل ريادة الأعمال والابتكار والتحول الرقمي. وفي ضوء ذلك الهدف، تُعد الأكاديمية نموذجًا للتعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة وكذا الشركاء الدوليين، موضحًا أن هذا الحدث أيضًا يستهدف تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

فيما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية المبادرة، مؤكدة أن مبادرة "شباب بلد" تعكس جهود الدولة وتقدمها الملحوظ في تمكين الشباب، وتطوير مهاراتهم لكي تتناسب مع الفرص المتاحة، وتعزيز الفكر الخاص بالابتكار وريادة الأعمال، مؤكدة أن افتتاح الأكاديمية يؤكد حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تمكين الشباب وتأهيلهم وإعدادهم للمستقبل.

وقالت الوزيرة إنه في ضوء التعاون الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة، ومن خلال رئاستها لمبادرة "شباب بلد" إلى جانب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة وعضوية مصر في مجلس القيادة العالمي للمبادرة الأممية GENU سيتم العمل على تعزيز المبادرة في مصر لفتح فرص وآفاق أوسع للشباب؛ بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي ترتكز في أحد أهم أبعادها على تمكين الشباب.

