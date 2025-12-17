مدبولي يكشف عن طفرة في الصادرات السلعية، ويؤكد: أمل مصر في زيادة الصادرات

18 حجم الخط

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بتوطين صناعة الطلمبات الغاطسة داخل مصر، لاستخدامها في مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يسهم في تقليل الاستيراد وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي وتسريع وتيرة التنفيذ بالمحافظات.

تسريع تنفيذ مشروعات حياة كريمة والبنية التحتية على رأس الأولويات الوطنية

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تسريع الخطى في مشروعات «حياة كريمة» باعتبارها أحد أعمدة تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية يُعد ركيزة أساسية لدعم التنمية الشاملة وخلق فرص عمل مستدامة.

ميناء العين السخنة نموذج للبنية التحتية الحديثة بأرقام قياسية عالمية

ولفت مدبولي إلى أن ميناء العين السخنة يضم أرصفة بطول إجمالي يصل إلى 23 ألف كيلومتر، مؤكدًا أن الميناء يضم أعمق رصيف صناعي بعمق 19 مترًا من صنع الإنسان، وهو إنجاز عالمي توّج بالحصول على جائزة من موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية.

زيادة الصادرات أمل الاقتصاد وتقليص العجز التجاري هدف استراتيجي

وشدد رئيس الوزراء على أن أمل مصر في المرحلة الحالية يرتكز على زيادة الصادرات، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق والاستماع إلى المجلس التصديري لتوسيع استثماراتهم وتعظيم الطاقات الإنتاجية، لافتًا إلى أن العجز التجاري خلال العام الجاري أقل من الأعوام الماضية.

أرقام قياسية في الصادرات غير البترولية وخطط طموحة للعام الحالي

وأشار مدبولي إلى أن مصر حققت في عام 2024 صادرات سلعية غير بترولية بقيمة 40 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى 48 مليار دولار خلال العام الحالي، مؤكدًا أن زيادة حصيلة العملة الصعبة وتقليل العجز التجاري يمثلان مفتاح تأمين الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، وذلك عبر التوسع المستدام في الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

