الحكومة تكشف حقيقة فيديو متداول بشأن ضعف كفاءة مشروعات الصرف الصحي الجديدة ببعض قرى مركز مغاغة بالمنيا

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة الفيديو المتداول بشأن ضعف كفاءة مشروعات للصرف الصحي في عدد من قرى مركز مغاغة بالمنيا.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن ما تم تداوله حول وجود مياه بشوارع قرية العباسية التابعة لمركز مغاغة لا علاقة لها بمشروعات الصرف الصحي بالقرية، وإنما جاءت نتيجة تسريب لمياه من ترعة الإبراهيمية بسبب ارتفاع منسوب المياه بها، ما أدى إلى امتلاء غرف الصرف التي لا يزال العمل جارٍ بها حاليًا، وقد تمت معالجة الوضع وعادت الأمور إلى طبيعتها.

كما أوضحت الوزارة أن مشروع الصرف الصحي بقرية العباسية لم تنته أعماله بعد، ولم يتم تسليمه من قبل الشركة المنفذة حتى تاريخه.

وفيما يتعلق بما تم تداوله حول طفح المياه بقرية دهروط التابعة للوحدة المحلية لقرية طنبدي، أكد المركز الإعلامي، أن الوزارة أفادت بأن الأمر لا يرتبط بمشروع الصرف الصحي بالقرية، حيث أن المشروع لا يزال تحت الإنشاء ولم يتم تسليمه من قبل الشركة المنفذة.

وأشار البيان إلى أن المياه التي ظهرت بشوارع قرية دهروط نتجت عن كسر في مواسير المياه بالقرية، وتم إصلاحها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمغاغة، وقد عاد الوضع إلى طبيعته.

وبخصوص قرية قفادة التابعة للوحدة المحلية لقرية آبا، أوضح البيان أن المياه التي ظهرت في عدد من منازل القرية هي مياه جوفية ناتجة عن وجود خزانات تستخدم في الصرف الصحي للمنازل، ومع ارتفاع منسوب المياه الجوفية وامتلاء هذه الخزانات ظهرت تلك المياه، وقد تم التعامل مع الموقف وشفط المياه من المنازل بمعرفة الوحدة المحلية لقرية آبا.

وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف إثارة الرأي العام، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

