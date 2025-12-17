الأربعاء 17 ديسمبر 2025
أخبار مصر

عفو رئاسي جديد بمناسبة عيد الشرطة 25 يناير 2026

الرئيس السيسي، فيتو
الرئيس السيسي، فيتو
قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بـ عيد الشرطة الـ 74، الموافق 25 يناير 2026.

ويأتي قرار العفو في إطار النهج الإنساني للدولة، وحرصها على إتاحة الفرصة لعدد من المحكوم عليهم للاندماج في المجتمع وبدء حياة جديدة، وفقًا للضوابط والقواعد التي سيتم تحديدها في القرار، وبما لا يخل بحقوق المجتمع أو يخل بالأمن العام.

 

اجتماع مجلس الوزراء اليوم 
اجتماع مجلس الوزراء اليوم 

كما وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بمنح الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، لشركة "ديلي إيجيبت للصناعة ش. ذ. م. م"، عن مشروعها لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج جميع الأدوات والمعدات المكتبية واللوازم المدرسية ولوازم الرياضة للأطفال، وغيرها من المٌنتجات، وذلك على مساحة تصل إلى نحو 160 ألف م2 كائنة بالمنطقة الصناعية جنوب غرب مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

ويُمثل هذا المشروع باكورة مشروعات شركة "ديلى" داخل مصر، والتي تعدُ من المجموعات الرائدة عالميًا في الصناعات الثقافية والتكنولوجية والتي تبلغ خبرتها أكثر من ٤٤ عامًا، أنشأت خلالها ۱۰ مراكز إقليمية و٥٤ فرعًا في جميع أنحاء العالم، كما قامت بتشغيل منصات تجارة إليكترونية في أسواق رئيسة عبر أمازون وشوبي ولازادا وغيرها، كما تدير المجموعة ۱۰ علامات تجارية مستقلة من بينها Agnite وNusign وتغطى ٢٤ فئة من المنتجات تشمل الأدوات المدرسية والكتابية والمعدات المكتبية، والأثاث المكتبي، والسلع الرياضية، والأدوات.

ويُعد مشروع الشركة المقترح من المشروعات كثيفة استخدام العمالة، حيث من المتوقع أن يُسهم في توفير نحو 2200 فرصة عمل في مُختلف التخصصات، كما يتم تنفيذه بتكلفة استثمارية تصل لنحو 8.8 مليار جنيه، ويُسهم في تعميق المُكون المحلي في مُختلف منتجاته، من خلال الاعتماد على الموردين المحليين في عملية الإنتاج بنسبة تزيد عن 50%، هذا فضلًا عن استهداف تصدير نسبة 50% على الأقل من حجم إنتاجه للخارج، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ أعماله منتصف فبراير من عام 2027.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

