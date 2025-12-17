الأربعاء 17 ديسمبر 2025
بتوجيه السيسي، مدبولي يكشف مفاجأة بشأن إدارة وتشغيل شركة إيني لعدد من المستشفيات

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن شركة إيني الإيطالية عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار المسئولية المجتمعية، تخصيص دعم مالي للمشاريع الاجتماعية.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، أن توجيه الرئيس السيسي شمل إدارة وتشغيل عدد من المستشفيات في مصر، بهدف توفير أفضل الخدمات الطبية للمصريين مجانًا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروع سيشمل استقدام أطباء عالميين للعمل جنبًا إلى جنب مع الأطباء المصريين، لضمان تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية.

وأوضح أن الفكرة تقوم على تبني مجموعة من المستشفيات لإدارتها وتشغيلها، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكدًا أن الخطوات التنفيذية للمشروع ستبدأ قريبًا.

