مسلسل "Fallout"يحصل على تقييم 97% بموقع Rotten Tomatoes

Fallout، فيتو
Fallout، فيتو
حصل الموسم الثاني من مسلسل "Fallout"، على تقييم 97% على موقع التقييمات الأشهر Rotten Tomatoes، متفوقًا على تقييم الموسم الأول.

وطرحت منذ ساعات شبكة Amazon، أولى حلقات الموسم الثاني من مسلسل Fallout، للمشاهدة حصريا على منصة 'Prime Video'.

Image
 مسلسل "Fallout"

 بطلة مسلسل FALLOUT تشوق الجمهور لمشاهدة الموسم الثاني

وشوقت  الممثلة إيلا بورنيل، بطلة مسلسل FALLOUT، الجمهور لمشاهدة الموسم الثاني من المسلسل، والمقرر عرض أولى حلقاته في ١٦ديسمبر ٢٠٢٥.

وقالت إيلا في تصريحات صحفية: "إنّ مستوى التشويق في الموسم الثاني من مسلسل "FALLOUT"، قد ارتفع بكل طريقة ممكنة.. إنه أكثر سينمائية، وأكثر مرحًا، وأكثر إثارة، ويتضمن مشاهد حركة رائعة حقًا".

جدول عرض حلقات الموسم الثاني من مسلسل FALLOUT

وكشفت منصة شركة أمازون برايم، عن جدول عرض حلقات الموسم الثاني من مسلسل FALLOUT، الذي طرح أولي حلقاته رسميا للمشاهدة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥.

وتعرض منصة أمازون كل أسبوع حلقة جديدة من الموسم الثاني من مسلسل FALLOUT، الذي يحتوي على ٨ حلقات، تبدأ في ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥، وتنتهي ٤ فبراير ٢٠٢٦.

Image
مسلسل FALLOUT

والتون جوجينز: الموسم الثاني من مسلسل Fallout سيكون مذهلًا

تحدث الممثل والتون جوجينز، عن الموسم الثاني من مسلسل آمازون الناجح Fallout.

وقال جوجينز، في تصريحات صحفية: "اعتقدت أن الموسم الأول كان استثنائي.. لكن هذا الموسم (الثاني) مذهل".

ونشر بطل مسلسل FALLOUT،"والتون جوجينز"، صورة له من كواليس تصوير الموسم الثاني من مسلسل "FALLOUT"، عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وأرفقها بتعليق قائلا: "أشعر بالسعادة للعودة إلى هذا الدور.. أنا أقوم بهذا العمل لأنني أعشق اللعبة".

Image
والتون جوجينز

ماكولي كولكين ينضم لطاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Fallout

كشفت تقارير أن منصة شركة آمازون برايم، وقعت عقدا رسميا مع الممثل ماكولي كولكين للانضمام إلى طاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Fallout.

الجزء الأول من مسلسل Fallout

وأصدرت  منصة Prime، بداية عام ٢٠٢٤، مسلسل Fallout، وهي مسلسل مبني على سلسلة الألعاب الشهيرة Fallout،، وحقق المسلسل حقق نجاحًا كبيرا، ووصلت عدد مشاهداته لـ 65 مليون مشاهدة خلال أسبوعين فقط من طرحه على المنصة.

