أمير الكويت يصدر مرسوما بإلغاء هيئة الطرق والنقل البري

 أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مرسوما أميريا بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

نقل إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري إلى وزارة الداخلية

 نص المرسوم الأميري على  نقل إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري إلى وزارة الداخلية.

الأصول والمنقولات الخاصة بالإدارات المنقولة إلى الداخلية

كما أمر بنقل بقية الإدارات إلى «الأشغال» بجانب حل «الأشغال» و«الداخلية» محلها في كافة الحقوق والالتزامات.

ونص المرسوم الأميري أيضا على: تؤول لكل منهما الأصول والمنقولات الخاصة بالإدارات المنقولة لكل منهما.

 

