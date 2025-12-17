الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

السفير المصري يقدم أوراق اعتماده لـ أمير الكويت (صور)

أمير الكويت والسفير
أمير الكويت والسفير المصرى، فيتو
18 حجم الخط

قدّم محمد جابر أبو الوفا، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت، أوراق اعتماده إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، خلال مراسم رسمية أقيمت في قصر بيان.

أمير الكويت والسفير المصري، فيتو 
أمير الكويت والسفير المصري، فيتو 

ونقل السفير أبو الوفا إلى أمير الكويت تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنياته لحكومة وشعب الكويت بدوام التقدم والازدهار، معربًا عن تطلع مصر للبناء على ما تشهده علاقات البلدين من تطور نوعي فى كافة المجالات عقب الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين وأبرزها  زيارة رئيس الجمهورية الناجحة للكويت فى أبريل ٢٠٢٥، وزيارة أمير الكويت لمصر فى أبريل ٢٠٢٤. 

وأكد أن العلاقات المصرية الكويتية تجسد روح التعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل المرتكز على علاقات البلدين التاريخية. 

 

سفير مصر فى الكويت والأمير الكويتى، فيتو 
سفير مصر فى الكويت والأمير الكويتى، فيتو 

ومن جانبه، طلب أمير الكويت نقل تحياته الى رئيس الجمهورية، وتمنياته لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار، وأكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص الكويت على دفعها إلى آفاق أرحب، وأهمية استمرار التشاور والتنسيق الثنائي في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تعزيز الشراكة والتعاون بما يخدم مصالح البلدين ويحقق تطلعاتهما نحو مزيد من التكامل. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السفير محمد جابر أبو الوفا سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت الكويت الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح أمير الكويت الرئيس عبد الفتاح السيسي شعب الكويت زيارة أمير الكويت لمصر العلاقات المصرية الكويتية التعاون العربي

مواد متعلقة

تفاصيل مكالمة وزير الخارجية وكبير مستشاري "ترامب" للشئون العربية والأفريقية

حذر من خطورة الأوضاع بالضفة الغربية، تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الصيني

وزير الخارجية يلتقي الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (صور)

فرص استثمارية ومبادرات، تفاصيل لقاء نائب وزير الخارجية مع ممثلي الجالية المصرية بالسعودية (صور)

الخارجية تسهل عودة مواطن مصري من الكويت لظروف طبية خاصة (صور)

الأكثر قراءة

5 معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نيفين مندور

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

أنتوا ما بتحترموش حد؟! انفعال عجوز صعيدي على فتاة في المترو يثير الجدل (فيديو)

حريق مأساوي ينهي حياة الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم «اللي بالي بالك» (فيديو)

الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق

السكة الحديد: الصيانة والتطوير وراء تأخيرات قطار القاهرة طنطا بالساعات

السكك الحديدية تدفع بمهندسين لمعاينة موقع خروج قطار عن القضبان بالحامول في المنوفية (فيديو)

"قضايا الدولة" تدفع بعدم قبول دعاوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. عياد الطنطاوي نشر علوم الإسلام واللغة العربية في روسيا

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

تفسير رؤيا الجن في المنام وعلاقتها باعتلاء مناصب مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads