السفير المصري يقدم أوراق اعتماده لـ أمير الكويت (صور)

قدّم محمد جابر أبو الوفا، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت، أوراق اعتماده إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، خلال مراسم رسمية أقيمت في قصر بيان.

أمير الكويت والسفير المصري

ونقل السفير أبو الوفا إلى أمير الكويت تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنياته لحكومة وشعب الكويت بدوام التقدم والازدهار، معربًا عن تطلع مصر للبناء على ما تشهده علاقات البلدين من تطور نوعي فى كافة المجالات عقب الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين وأبرزها زيارة رئيس الجمهورية الناجحة للكويت فى أبريل ٢٠٢٥، وزيارة أمير الكويت لمصر فى أبريل ٢٠٢٤.

وأكد أن العلاقات المصرية الكويتية تجسد روح التعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل المرتكز على علاقات البلدين التاريخية.

سفير مصر فى الكويت والأمير الكويتى

ومن جانبه، طلب أمير الكويت نقل تحياته الى رئيس الجمهورية، وتمنياته لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار، وأكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص الكويت على دفعها إلى آفاق أرحب، وأهمية استمرار التشاور والتنسيق الثنائي في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تعزيز الشراكة والتعاون بما يخدم مصالح البلدين ويحقق تطلعاتهما نحو مزيد من التكامل.

