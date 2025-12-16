أخبار الرياضة اليوم.. منتخب مصر يهزم نيجيريا وديا.. ديمبلي أفضل لاعب في العالم.. وعواد يوجه طلبا لمدرب الزمالك

18 حجم الخط

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها:

فاز منتخب مصر على نيجيريا بهدفين مقابل هدف على ستاد القاهرة في آخر التجارب الودية، قبل خوض منافسات بطولة أمم إفريقيا بالمغرب، والمقرر انطلاقها في الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل والتي تقام في المغرب.

سجل محمود صابر لاعب منتخب مصر، الهدف الأول في مرمى نيجيريا في الدقيقة 26 قبل أن يتعادل المنتخب النيجيري في الدقيقة 45 عن طريق تشيدوزي أوازيم.

سجل مصطفى محمد الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى نيجيريا في الدقيقة 53.

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025 ضمن جوائز الأفضل (ذا بيست).

وجمع ديمبلي في هذا العام بين جائزة ذا بيست وجائزة الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية بعد الموسم الاستثنائي مع باريس سان جيرمان.

زاخو العراقي يدخل التاريخ

كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، تتويج جماهير فريق زاخو العراقي بجائزة أفضل جماهير في العالم لعام 2025.

حصلت جماهير زاخو على جائزة أفضل جماهير قبل انطلاق حفل "ذا بيست"، المقرر إقامته اليوم لتوزيع جوائز الأفضل في العالم والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وجاء تكريم جماهير زاخو بسبب تبرعهم للأطفال المرضى بدمى وهدايا، في مبادرة حدثت قبل انطلاق مباراة الفريق ضد الحدود في الدوري العراقي خلال شهر مايو الماضي.

طلب محمد عواد حارس مرمى الزمالك، المشاركة بشكل أساسي مع الفريق بداية من مباراة حرس الحدود المقبلة في كأس عاصمة مصر.

وجاء طلب عواد بالمشاركة بصفة أساسية بعد نهاية مشوار منتخب مصر في كأس العرب وعودته مرة أخرى للانتظام في مران الزمالك.

أنهى مسئولو اتحاد الكرة المصري، اليوم الأزمة القائمة بينه وبين البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بشأن مستحقات الخواجة المتبقية طرف الاتحاد بعد فسخ تعاقده من طرف واحد بسبب النتائج السيئة للفراعنة في بطولة أمم افريقيا ٢٠٢٣ التي أقيمت في كوت ديفوار

وتوصّل اليوم، في مقر المحكمة الرياضية في لوزان (CAS)، كلٌّ من المدرب روي فيتوريا والاتحاد المصري لكرة القدم إلى اتفاق يُنهي النزاع القائم بينهما،

تلقى ناصر منسي مهاجم نادي الزمالك عرضًا رسميًا من نادي البنك الأهلي خلال الساعات الماضية، في ظل رغبة النادي في تدعيم خط الهجوم.

وينتظر اللاعب حسم موقفه النهائي مع إدارة الزمالك خلال الأيام المقبلة، سواء بالاستمرار مع الفريق أو مناقشة العرض المقدم، خاصة مع قلة مشاركته في الفترة الأخيرة.

تحفظ الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي على فكرة التعاقد مع لاعبين أجانب تحت السن والاعتماد عليهم في النصف الثاني من الموسم سوي حال التعاقد مع أجانب تحت السن (سوبر)، وهو الشرط غير المتوافر في اللاعبين المعروضين على المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث يرغب توروب في تدعيم صفوف الفريق بصفقات أجنبية تمتلك (كواليتي) مميزة.







ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.