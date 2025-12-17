الأربعاء 17 ديسمبر 2025
خارج الحدود

الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات

 أعلنت الحكومة البريطانية رفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات

4 عمليات شطب من القوائم بموجب نظام العقوبات على سوريا

 وقالت الحكومة البريطانية في بيان لها: 4 عمليات شطب من القوائم بموجب نظام العقوبات على سوريا.

وأضافت الحكومة البريطانية: عملية شطب واحدة بموجب العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.    

 

هجمات ضد دوريات أمنية وعسكرية في إدلب وحلب 

 وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي نفذت هجمات ضد دوريات أمنية وعسكرية في إدلب وحلب.

وأوضحت قيادة الأمن الداخلي السوري في مدينة إدلب، أنه بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب بجهاز الاستخبارات العامة، تلقي القبض على خلية إرهابية تابعة لـ"داعش" مسئولة عن تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت دوريات أمنية وعسكرية في إدلب وحلب، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا". 

الخلية استهدفت دورية لأمن الطرق على طريق دمشق 

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن الخلية استهدفت دورية لأمن الطرق على طريق دمشق – حلب قرب مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، وأسفرت عن مقتل 4 عناصر من الدورية.  

الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية داعشية خطرة شمال البلاد بعد سلسلة هجمات مسلحة

وفى سياق منفصل أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء أمس الثلاثاء، تمكنها من القبض على خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش" في محافظة إدلب شمالي البلاد. 

وقالت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء السورية، إن قيادة الأمن الداخلي في إدلب وبالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب بجهاز الاستخبارات العامة، نجحت في ضبط الخلية، المسؤولة عن تنفيذ عدة عمليات استهدفت دوريات أمنية وعسكرية في محافظتي إدلب وحلب. 

وجاءت هذه التطورات بعد مقتل 4 عناصر من "إدارة أمن الطرق" الأحد الماضي إثر استهداف دورية بمدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، وإصابة عنصر من وزارة الدفاع، الإثنين، على يد مسلحين مجهولين في حلب. 

