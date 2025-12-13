الرئيس اللبناني يعلن استعداد بلاده لترسيم الحدود مع سوريا

18 حجم الخط

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، استعداد بلاده لترسيم الحدود مع سوريا، مشيرًا إلى إمكانية تأجيل مناقشة الحلول المتعلقة بالنزاع حول مزارع شبعا الحدودية، إلى مرحلة لاحقة.

الرئيس اللبناني أضاف: "فرنسا أعطتنا خرائط حول الحدود مع سوريا، ونحن جاهزون لترسيم الحدود معها عندما يقررون ذلك، واللجنة اللبنانية جاهزة، ويمكن أن ننشئ لجنة للترسيم البحري وأخرى للترسيم البري".

وأشار عون إلى أن علاقة بلاده مع سوريا بطيئة، ولكنها تتطور إلى الأفضل.

تصريحات عون حول ترسيم الحدود مع سوريا، جاءت خلال لقائه بوفد من جمعية "إعلاميون من أجل الحرية"، التى يرأسها الإعلامي أسعد بشارة، وذلك وفقا لما تضمنه بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وعن التفاوض مع إسرائيل قال عون: "أمامنا محتل لأرضنا ويستهدفنا كل يوم ولديه أسرى من أبنائنا، فكيف نحل الأمر سوى عبر التفاوض"، موضحًا أنه "عندما يخوض أي جيش معركة ويصل فيها إلى طريق مسدود يتم بعد ذلك الاتجاه إلى خيار التفاوض".

