صدور رواية "ظل الإمام" للكاتبة نهلة النمر عن مركز الحضارة للتنمية الثقافية

صدر حديثًا عن دار نشر مركز الحضارة للتنمية الثقافية الطبعة الأولى من رواية "ظل الإمام" للكاتبة نهلة النمر في عمل أدبي يجمع بين الخيال الروحاني والنبض الإنساني.

تدور أحداث الرواية في أجواء خيالية مستوحاة من وقائع حقيقية، حيث يعيش أبطالها بين بشر مفعمين بالنور والسكينة،

وتتشكل حكايتهم تحت ظلال الهيبة الروحية. ليست الرواية سيرة تاريخية، بل نص أدبي ينتمي إلى ما يمكن تسميته بـ"الخيال الروحي"، حيث تمتزج التأملات الإيمانية بقصة حب خجولة بين بطلي الرواية، سرعان ما تتلاشى ملامحها أمام حقيقة أكبر منهما؛ نور العشق الإلهي.



وبين نداء القلب الإنساني ونداء المحبة الخالصة لله، تبدأ رحلة تتجاوز العالم المحسوس إلى عوالم الروح، فتتشكل الرواية كمسار للتجربة الصوفية داخل عالم سردي مشوق.

وعن الرواية؛ قال علي عبد الحميد، مدير دار النشر: "رواية ظل الإمام تشع نورًا، وتمنح القارئ حالة فريدة من الصفاء، وكأنّه يعيش أحداثها لحظة بلحظة."

أما الكاتب والروائي ناصر عراق، فعلق بقوله: "الخبرة الروائية في هذا العمل واضحة، وأسلوب نهلة النمر يتميز بعذوبة ورشاقة تستدعي الانتباه".

رواية "ظل الإمام"هي العمل الأدبي الأول للكاتبة نهلة النمر، وقد صدرت حديثًا وتُطرح حاليًا في المكتبات، على أن تُشارك في الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

