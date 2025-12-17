مساعد وزير الاستثمار: نعمل على إزالة معوقات التوسع التجاري في أفريقيا

18 حجم الخط

استعرض المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون التخطيط والتطوير والتحول الرقمي، خطط الوزارة لتحقيق التكامل التجاري مع إفريقيا، وذلك من خلال الاتفاقيات والتكتلات المختلفة مثل اتفاقية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتجمع الكوميسا، وتعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة في العديد من دول القارة، والاستغلال الأمثل لأصول شركة جسور.

التكامل التجاري بين مصر وأفريقيا

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى "من السياسة إلى الممارسة: تعميق التكامل التجاري بين مصر وأفريقيا"، وذلك بمشاركة المهندس ومعتز يكن، خبير في الشأن الاقتصادي المصري، وعدد من قيادات الوزارة ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص.

وقال مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: إن الوزارة استهدفت زيادة التبادل التجاري مع عدد من الدول الأفريقية في المرحلة الأولى بناء على عدة معايير محددة تستند على الميزة التنافسية لتلك الدول، لافتا إلى أن الاستثمار تستهدف 6 مناطق لوجستية تنطلق منها حركة التجارة المصرية إلى جميع دول قارة إفريقيا.

وأضاف مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة عملت على إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه التوسع التجاري في أفريقيا من خلال إيجاد طرق للربط البحري والبري مع المناطق اللوجستية، والتنسيق مع البنك المركزي لتعزيز دور البنوك المصرية في القارة بما يسهم في تيسير المعاملات المالية، واستغلال برنامج رد الأعباء لتشجيع الشركات المصرية على توسيع حجم تجارتها في أفريقيا، وتنظيم بعثات تجارية ومعارض دائمة في مختلف دول القارة، فضلًا عن تعزيز التنسيق المؤسسي وتوحيد أدوار الجهات العاملة في مجال التجارة الخارجية.

وشهد المنتدى نقاشًا تفاعليًا موسعًا تناول العديد من المحاور الهامة، مثل تعزيز التنافسية التصديرية لمصر والتدابير السياسية ووجهات نظر القطاع الخاص في هذا الشأن، وبحث فرص توسيع الصادرات إلى أفريقيا ودراسة ما تستلزمه من خدمات لوجستية وحلول تمويل، وتمكين الصادرات المستدامة والخضراء مع تلبية معايير الأسواق الأفريقية الناشئة.

