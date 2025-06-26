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حوادث

دفاع سيدة متهمة بقتل أطفالها بالشروق يطالب بعرض موكلته على الطب النفسي

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

تقدم دفاع سيدة متهمة بقتل أطفالها الثلاثة خنقًا، بدائرة قسم شرطة الشروق بطلب لعرض موكلته على مستشفى الأمراض النفسية والعقلية لبيان سلامة قواها العقلية.   

وقالت الأم في التحقيقات: “أنا منفصلة من فترة ومن بعدها بقت حياتي صعبة نفسيا.. خدت مهدئات ولكن ما نفعتش مع ضغوط الأولاد والحياة حالتي النفسية بقت بتسوء أكتر وأكتر.. اتجهت كتير للعزلة ودكاترة قالوا لي إني مريضة اكتئاب حاد في مرحلة متأخرة”.

ابني شافني بخنق أخوه

وأضافت الأم: “كانوا نايمين زي الملايكة.. خنقت ابني الكبير اللي عنده ٩ سنين بإيدي وقال لي يا ماما بتعملي إيه.. قلتله بريحك علشان تفضل نايم على طول.. ووقتها صحي ابني الصغير اللي كان نايم جنبه مخضوض وخايف خدته في حضني وطمنته ليا وعملت نفس اللي عملته في أخوه الكبير”.

حطيت إيدي على شعرها وخنقتها من رقبتها

وأكملت الأم المتهمة: “لولي بنتي بقى كانت نايمة على الكنبة ففضلت ألعب في شعرها وهي نايمة وغنتلها الأغنية اللي بتحبها وحطيت إيدي حوالين رقبتها صرخت بس حطيت المخدة فوقيها بعدها فسكتت خالص".

وقالت: “حاولت أنام زيهم وأرتاح بس قلت أتصل بالإسعاف يمكن يلحقهم”.

من جانبها، انتقلت  النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، وأجرت المعاينة اللازمة، وأمرت بنقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة التى انتدبت فريقا من الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمجني عليهم وبيان سبب وتوقيت الوفاة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وكلفت المباحث بإجراء المزيد من التحريات حول الواقعة. 

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قسم شرطة الشروق مستشفي الامراض النفسية والعقلية النيابة العامة اخبار الحوادث مديرية أمن القاهرة

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