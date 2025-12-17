18 حجم الخط

كأس الرابطة، يستضيف ملعب "الاتحاد" مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد، اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس كاراباو، موسم 2025-2026.

وستُقام مراسم قرعة نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، مساء اليوم، عقب مباراة نيوكاسل يونايتد وفولهام.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برينتفورد في كأس كاراباو

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ريكو لويس، عبد القادر خوسانوف، ناثان آكي، نيكو أوريلي.

خط الوسط: تيجاني ريندرز، برناردو سيلفا، أوسكار بوب، ريان شرقي، سافينيو.

خط الهجوم: هالاند.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بهدف حسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، ومواصلة مشواره نحو استعادة اللقب، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، إضافة إلى كوكبة النجوم التي يقودها المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا.

في المقابل، يسعى برينتفورد إلى تحقيق مفاجأة قوية بإقصاء حامل اللقب، معتمدًا على التنظيم الدفاعي والسرعات في التحولات الهجومية، إدراكًا منه أن مباريات الكؤوس لا تعترف سوى بما يُقدَّم داخل المستطيل الأخضر.

ويفتقد نادي مانشستر سيتي خدمات النجم المصري عمر مرموش بعدما انضم إلى منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب.

ويخوض منتخب مصر منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، حيث يستهل مشواره بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر، ثم يلتقي جنوب أفريقيا يوم 26، ويختتم دور المجموعات بمواجهة أنجولا يوم 29 من الشهر ذاته.

