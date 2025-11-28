الجمعة 28 نوفمبر 2025
الفريق أسامة ربيع يبحث سبل التعاون مع ترسانة ONEX اليونانية (صور)

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
 بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وpanos xenokostas الرئيس التنفيذي لترسانة ONEX إحدى أكبر الترسانات اليونانية، سبل التعاون في مجالات التصنيع المشترك والتدريب، وتحويل السفن للعمل بالوقود النظيف. 

إزالة 33 حالة تعد على أراضي الدولة بالقصاصين في الإسماعيلية

اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد سفراء أمريكا اللاتينية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

أبرز الحضور خلال اللقاء 

 حضر اللقاء، فيرون فاسيلياديس رئيس مجموعة V المالكة لشركة Antipollution، ووفد رفيع المستوى من ترسانة ONEX ضم رئيس قسم اللوجيستيات والمدير المالي للترسانة اليونانية. 

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

أبرز محطات الزيارة  

 شملت الزيارة، تفقد الفريق ربيع منشآت ترسانة ONEX اليونانية من الورش المختلفة ومراكز التدريب الفني وأحواض الصيانة وساحات البناء وغيرها. 

 

كما تعرف رئيس هيئة قناة السويس على نشاط الترسانة في بناء وتصنيع الوحدات البحرية المختلفة، والتكنولوجيا المستخدمة في مجال البناء وتحويل السفن والوحدات البحرية للعمل بالوقود النظيف بجانب الوقود التقليدي.

 

وأكد رئيس الهيئة على أن قناة السويس قطعت خطوات كبيرة نحو تطوير وتحديث منظومة العمل بالترسانات التابعة لها لتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد ومما تمتلكه من موارد بشرية ومادية عبر تعزيز الشراكة مع كبرى الترسانات العالمية وتبادل الخبرات في مجالات بناء وإصلاح السفن والوحدات البحرية المختلفة.

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

 جاء ذلك على هامش مشاركة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في فعاليات افتتاح المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني الرابع عشر، الذي تنظمه الغرفة العربية اليونانية على مدار يومين، بالعاصمة أثينا.

 

الفريق أسامة ربيع يشهد الجلسة الافتتاحية للقمة

وشملت فعاليات المنتدى حضور الجلسة الافتتاحية بعنوان "آفاق التعاون المستقبلي العربي اليوناني في قطاع التشييد والبناء" تلاها عقد مباحثات ثنائية مع مسئولي عدد من الشركات العربية واليونانية، حيث استعرض الفريق ربيع قدرات وإمكانيات الشركات التابعة لهيئة قناة السويس في مجالات التشييد والبناء ومشروعات البنية التحتية، وأكد على ما تمتلكه شركات الهيئة من خبرات واسعة في أعمال البنية التحتية البحرية وأعمال الموانئ والأرصفة.

وأشار رئيس الهيئة إلى ما شهدته الفترة الماضية من تطور في أنشطة الشركات التابعة للهيئة واتساع نطاق عملها لتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية في عدد من الدول العربية والإفريقية.

 

وأبدى الفريق ربيع تطلعه لبحث سبل التعاون المستقبلي مع الشركات العربية واليونانية والاستفادة بما يتيحه التعاون من تحقيق للمصالح المشتركة، مؤكدا على جاهزية الشركات التابعة للهيئة للمشاركة في تنفيذ مختلف مشروعات البنية التحتية خارج القطر المصري.

 

وخلال كلمته بفعاليات افتتاح المنتدى، أعرب السفير  عمر عامر السفير المصري باليونان عن تقديره لما يحمله المنتدى من فرص واعدة لتعزيز الشراكة بين الدول العربية واليونان.

 

وأوضح السفير عامر أن الشراكة الاستراتيجية بين هيئة قناة السويس مع مجموعة V اليونانية من خلال شركة آنتي بوليوشن إيجيبت تعد أحد النماذج الرائدة الناجحة للتعاون المصري اليوناني. 

 

وأكد السفير المصري باليونان على الدور المحوري لقناة السويس في دعم حركة التجارة المارة بين الشرق والغرب وضمان استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لاستعادة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور مرة أخرى من منطقة البحر الأحمر، مثمنًا الخطوات السباقة التي اتخذتها الهيئة للتعافي التدريجي من تداعيات أزمة البحر الأحمر والعمل على عودة الملاحة بالقناة إلى معدلاتها الطبيعية.

          

