النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي في العثور على جثة عامل بأكتوبر

طلبت نيابة أكتوبر عرض جثة عامل على الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن العامل تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، أنهت حياته، واستدعت النيابة أسرة المتوفي الذي أكدت أنها لم تتهم أحد بالتسبب في وفاته.

تفاصيل العثور على جثة عامل بمدينة أكتوبر

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة شخص بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة عامل لا توجد به أي إصابات ظاهرية.



كشفت تحريات رجال المباحث أن الجثة لعامل، تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، أدت إلى مفارقته الحياة، دون وجود شبهة جنائية.



تم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، وأصدرت قرارتها السابقة.

