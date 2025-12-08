الإثنين 08 ديسمبر 2025
الرئيس اللبناني: نرحب بالدور الفرنسي بلجنة "الميكانيزم" ونرفض الاتهامات ضد الجيش

الرئيس اللبناني:
الرئيس اللبناني: نرحّب بالدور الفرنسي ضمن لجنة "الميكانيزم"
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده ترحّب بأي دور فرنسي ضمن إطار عمل لجنة “الميكانيزم”، معتبرًا أن انخراط باريس في هذا المسار من شأنه تعزيز فرص نجاح المفاوضات الأساسية وتحقيق التفاهمات المطلوبة في الجنوب. وشدد على أن فرنسا شريك تاريخي للبنان، وأي مساهمة لها تُعدّ إضافة إيجابية لعمل اللجنة.

رفض قاطع للاتهامات بشأن أداء الجيش جنوب الليطاني: “يقوم بواجباته كاملة دون تقصير”

وردّ الرئيس اللبناني بحزم على الاتهامات التي تتحدث عن “عدم قيام الجيش اللبناني بدوره الكامل جنوب نهر الليطاني”، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا تستند إلى الواقع، وأن الجيش اللبناني ينفذ مهامه بدقة واحترافية وفق التفويض الممنوح له، وبالتنسيق مع قوات اليونيفيل.
وشدد على أن المؤسسة العسكرية “خط أحمر وركيزة للاستقرار الداخلي”.

بيروت تؤيد أي تدقيق تجريه لجنة الميكانيزم لضمان الالتزام بالإجراءات المعتمدة جنوب الليطاني

وفي سياق متصل، أعلن رئيس لبنان تأييده لأي عمليات تدقيق أو مراجعة تقوم بها لجنة “الميكانيزم” للتثبت من الإجراءات المطبقة جنوب الليطاني، مشيرًا إلى أن لبنان لا يمانع في تعزيز الشفافية أو تحديث الآليات طالما تحترم السيادة اللبنانية وتندرج ضمن الإطار التفاوضي المتفق عليه.

تصريحات تأتي وسط مناخ إقليمي متوتر ومساعٍ مكثّفة لضبط الوضع الحدودي

وتأتي هذه المواقف اللبنانية في وقت يشهد فيه الجنوب توترًا أمنيًا متصاعدًا، فيما تعمل القوى الدولية على دفع مسارات التهدئة. ويؤكد لبنان أن المقاربة القائمة على التعاون والتدقيق المشترك هي السبيل الوحيد لضمان الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات أوسع.

