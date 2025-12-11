نواف سلام: قصة لبنان لا ينبغي أن تنتهي بالانهيار

18 حجم الخط

نشرت جريدة "فاينانشيال تايمز" البريطانية مقال رأي لرئيس الوزراء اللبناني والرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية نواف سلام، استعرض فيه تداعيات المشهد اللبناني، ورؤية حكومته لإخراج لبنان من أزماتها العميقة، مؤكدا أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تهدد سلطة حكومته، وتقوض جهودها لاستعادة سلطة الدولة.

يقول "سلام": عندما تنحيت عن منصبي كرئيس لمحكمة العدل الدولية في وقت سابق من هذا العام لأتولى منصب رئيس وزراء لبنان، فعلت ذلك وأنا على علم تام بضخامة المهمة. كنت أعلم أنني لا أعود إلى دولة مستقرة تتمتع بحكم جيد، بل إلى بلد ركع على ركبتيه بسبب عقود من سوء الإدارة الفادح والطائفية والفساد والحروب.

ويضيف: لقد فقدت عملتنا الوطنية أكثر من 98% من قيمتها منذ عام 2019. وانكمش الاقتصاد اللبناني بنحو 45%، وجمدت البنوك أكثر من 124 مليار دولار من الودائع. وأودى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 بحياة أكثر من مائتي شخص، وأصاب الآلاف ودمر أجزاء كبيرة من العاصمة بيروت مما يدل على الفشل المؤسسي بأوضح العبارات. كما لم تؤد الحرب الأخيرة مع إسرائيل إلا إلى تعميق المعاناة والدمار الهائلين في البلاد.

قصة لبنان لا ينبغي أن تنتهي بالانهيار

ويتابع: لكن قصة لبنان لا ينبغي أن تنتهي بالانهيار. إن مستقبلنا يمكن -بل ويجب- أن يكون مدفوعا بدولة قوية وحديثة تدعم روح المبادرة والإبداع والمثابرة التي اشتهر بها اللبنانيون منذ زمن طويل. ولهذا السبب فإن حكومتنا عازمة على إطلاق عملية إعادة ضبط وطنية ترتكز على ركيزتين تعزز كل منهما الأخرى؛ وهما السيادة والإصلاح.

يقول رئيس الوزراء اللبناني: تعد الركيزة الأولى، وهي السيادة- أمرا بالغ الأهمية؛ ونؤكد بشكل لا لبس فيه أن الدولة اللبنانية وحدها هي التي تملك السلاح على أراضيها، وأن الدولة اللبنانية وحدها هي التي تملك صلاحية تقرير قضايا الحرب والسلم.

خطة لبنانية للسيطرة على الأسلحة جنوب نهر الليطاني

يضيف سلام: في 5 أغسطس الماضي، أصدرت حكومتي تعليماتها إلى الجيش اللبناني بوضع خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للأسلحة في جميع أنحاء البلاد. وبعد شهر واحد، وافقنا على الخطة التي تحدد كمرحلة أولى مهلة ثلاثة أشهر لتأمين سيطرة الدولة الحصرية على الأسلحة جنوب نهر الليطاني، واحتواء الأسلحة في بقية أنحاء لبنان.

ويتابع: عززنا أيضا الإجراءات الأمنية في مطار بيروت الدولي وعند المعابر الحدودية بشكل كبير، وقمنا بتفكيك مئات مستودعات الأسلحة غير المشروعة وتعطيل شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها من السلع المهربة.

قانون لبناني تاريخي يرفع السرية المصرفية سيئة السمعة في لبنان

وبالنسبة للركيزة الثانية، وهي الإصلاح، يقول سلام: هذه ركيزة ضرورية لإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز المؤسسات التي تدعمه. ولتحقيق هذه الغاية، أصدرنا قانونا تاريخيا يرفع السرية المصرفية سيئة السمعة في لبنان، بالإضافة إلى قانون ينشئ إطارا حديثا لإدارة الأزمات المصرفية.

ويتابع: بالإضافة إلى ذلك، نعمل على إعداد قانون طال انتظاره من شأنه أن يحقق العدالة للمودعين من خلال ضمان التوزيع العادل والشفاف للخسائر الضخمة الناجمة عن الانهيار المالي. وهذه الإصلاحات ليست مجرد ضرورة أخلاقية، بل هي ضرورة لتأمين المضي قدما في برنامجنا مع صندوق النقد الدولي. وسيساعد ذلك أيضا في تفكيك الاقتصاد القائم على النقد الذي أصبح أرضا خصبة لغسل الأموال والجريمة المنظمة.

يقول سلام: من أجل مواجهة ثقافة الإفلات من العقاب والفساد السائدة، أصدرنا قانونا تاريخيا يعزز استقلال القضاء والسلطات التنظيمية المستقلة لتنشيط قطاعات الكهرباء والطيران والاتصالات؛ وما زال هناك الكثير مما يتعين القيام به، وستتطلب مواجهة هذه التحديات دعما متجددا من شركائنا الدوليين.

الانتهاكات الإسرائيلية تهدد سلطة الحكومة اللبنانية

وعلى الصعيد الأمني، يقول سلام: يفي لبنان بالتزاماته بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإعلان وقف الأعمال العدائية الذي جرى التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024. ومع ذلك، تواصل إسرائيل انتهاك السيادة اللبنانية، واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال خمسة مواقع على الأقل في جنوب لبنان، وتغذي الانتهاكات الإسرائيلية الصراع المتجدد في لبنان، وتقوض جهود الحكومة لاستعادة سلطة الدولة.

ويتابع: يتعين على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لحملها على وقف الأعمال العدائية والانسحاب الكامل من لبنان، فضلا عن دعم القوات المسلحة اللبنانية، باعتبارها المؤسسة الأكثر قدرة على تأمين الاستقرار الدائم في لبنان.

ويختتم سلام مقاله قائلا: إن لبنان مهم لاستقرار المنطقة ككل. ونحن لا نطلب من شركائنا الدوليين القيام بعملنا نيابة عنا، بل أن يقفوا معنا وأن يساعدونا على النجاح.

