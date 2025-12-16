خطوات العناية بالبشرة الحساسة في فصل الشتاء

18 حجم الخط

العناية بالبشرة الحساسة في فصل الشتاء، تعاني البشرة الحساسة في فصل الشتاء أكثر من أي وقت آخر في العام، حيث تتعرض لعوامل قاسية مثل البرودة الشديدة، والهواء الجاف، وتقلبات درجات الحرارة بين الخارج والداخل، بالإضافة إلى استخدام المدافئ التي تقلل رطوبة الجو.



كل هذه العوامل قد تؤدي إلى احمرار البشرة، الشعور بالشد، الحكة، الجفاف، وحتى ظهور التهابات مزعجة.

لذلك تصبح العناية بالبشرة الحساسة في الشتاء ضرورة يومية، لكن بشرط أن تكون هذه العناية لطيفة، مدروسة، وتعتمد قدر الإمكان على مكونات طبيعية آمنة لا تثير التهيج.

أشارت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، إلى أن العناية بالبشرة الحساسة في فصل الشتاء لا تحتاج إلى منتجات باهظة الثمن، بل إلى فهم طبيعة البشرة، واللجوء إلى مكونات طبيعية بسيطة وآمنة، والالتزام بروتين هادئ ومتوازن.



أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أنه كلما كانت العناية بالبشرة الحساسة ألطف، كلما استجابت البشرة بشكل أفضل، واحتفظت بنضارتها وراحتها طوال فصل الشتاء بدون تهيّج أو التهابات.

لماذا تحتاج البشرة الحساسة لعناية خاصة في الشتاء؟

البشرة الحساسة تكون بطبيعتها ذات حاجز جلدي ضعيف نسبيًا، ما يجعلها تفقد الرطوبة بسرعة وتتأثر بالعوامل الخارجية بسهولة. في الشتاء، يقل إفراز الزيوت الطبيعية التي تحمي الجلد، فتزداد فرصة التشققات الدقيقة والالتهابات. كما أن بعض المنتجات التجارية الثقيلة أو المعطرة قد تزيد الوضع سوءًا بدلًا من تحسينه.

قواعد أساسية للعناية بالبشرة الحساسة شتاءً

قبل الحديث عن الوصفات الطبيعية، هناك قواعد ذهبية لا بد من الالتزام بها:

تجنب غسل الوجه بالماء الساخن، لأنه يجرّد البشرة من زيوتها الطبيعية.

تقليل عدد المنتجات المستخدمة يوميًا، فالبشرة الحساسة تفضل البساطة.

اختبار أي مكون طبيعي على جزء صغير من الجلد قبل استخدامه.

الاهتمام بالترطيب الداخلي عبر شرب الماء والمشروبات الدافئة.



التنظيف اللطيف بمكونات طبيعية

التنظيف هو الخطوة الأولى والأهم. يمكن استبدال الغسولات القاسية بخيارات طبيعية مثل:

دقيق الشوفان المطحون: يعمل كمنظف لطيف ومهدئ، يمتص الشوائب دون أن يسبب جفافًا.

ماء الورد الطبيعي: ينظف ويهدئ الاحمرار، ويعيد توازن البشرة.

الحليب الخام أو حليب اللوز: مناسب جدًا للبشرة الحساسة، ويمنحها نعومة وترطيبًا خفيفًا.



الترطيب العميق بدون تهيّج

الترطيب هو حجر الأساس في روتين الشتاء. من أفضل المرطبات الطبيعية:

جل الصبار (الألوفيرا): يهدئ الالتهابات ويخفف الاحمرار ويمنح ترطيبًا خفيفًا.

زيت اللوز الحلو: غني بفيتامين E، ويغذي البشرة دون انسداد المسام.

زبدة الشيا الخام: مثالية للجفاف الشديد، لكنها تُستخدم بكميات صغيرة.

يمكن مزج بضع قطرات من زيت اللوز مع جل الصبار للحصول على مرطب طبيعي متوازن.

ماسكات للبشرة الحساسة



أقنعة طبيعية مهدئة للبشرة الحساسة

استخدام الأقنعة مرة واحدة أسبوعيًا يكفي:

ماسك الشوفان والعسل: يهدئ التهيج ويرطب بعمق.

ماسك الزبادي والعسل: يعزز توازن البكتيريا النافعة في البشرة ويخفف الاحمرار.

ماسك الخيار المهروس: يبرد البشرة ويخفف الشعور بالحكة.

تقشير لطيف بدون التهابات

التقشير مهم لكنه خطير على البشرة الحساسة إن لم يُنفذ بحذر:

استخدمي دقيق الأرز أو الشوفان مع القليل من العسل.

مرة كل 10–14 يومًا كافية.

تجنبي الفرك القاسي تمامًا.

الزيوت الطبيعية كدرع حماية شتوي

الزيوت تلعب دورًا مهمًا في حماية البشرة من العوامل الخارجية:

زيت الجوجوبا: يشبه الزيوت الطبيعية للبشرة.

زيت بذور العنب: خفيف وسريع الامتصاص.

زيت الورد (Rosehip): يساعد على تجديد البشرة وتهدئة الالتهابات.

يُفضّل وضع الزيت فوق المرطب لاحتجاز الرطوبة.



العناية من الداخل لا تقل أهمية

لا يمكن تجاهل دور التغذية في صحة البشرة:

تناول الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 مثل بذور الكتان والجوز.

الإكثار من الخضروات الورقية.

شرب مشروبات دافئة مثل اليانسون والبابونج لتهدئة الجسم والبشرة.



أخطاء شائعة تزيد تهيّج البشرة الحساسة

الإكثار من تغيير المنتجات.

استخدام العطور مباشرة على الوجه.

إهمال واقي الشمس بحجة أن الجو شتوي.

المبالغة في التقشير.



