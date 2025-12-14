الأحد 14 ديسمبر 2025
أخبار مصر

وزير السياحة يتفقد مشروعات الترميم بعدد من المواقع الأثرية بالأقصر

جولة وزير السياحة
جولة وزير السياحة والآثار بالمواقع الأثرية بالأقصر
تفقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بجولة تفقدية لعدد من المواقع الأثرية شملت المعبد الجنايزي للملك أمنحتب الثالث ومعبد هابو ومقبرة الملكة نفرتاري، وذلك خلال زيارته الحالية لمدينة الأقصر لازاحة الستار عن تمثالي الملك امنحتب الثالث بعد ترميمهما وإعادة تركيبهما ورفعهما بمعبده الجنائزي بالبر الغربي بالأقصر.

جولة وزير السياحة والآثار بالمواقع الأثرية بالأقصر

وفي معبد الملك أمنحتب الثالث تفقد الوزير ومرافقوه ما تم من أعمال حفائر وتوثيق وترميم لعناصر  المعبد خلال السنوات الماضية وما تم إعادة تركيبه وإقامته من تماثيل  ولوحات من نتاج أعمال الحفائر بالموقع.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل من د. نايري هنبيكيان مدير الموقع عن مراحل العمل بالفناء المفتوح لصالة الأعمدة بالمعبد منذ عام 2016، من خلال اللوحات المعلوماتية التي تم إضافتها بالفناء والمتضمنة شرحًا وافيًا لأعمال الحفائر والترميم.

كما قام وزير السياحة والآثار والوفد المرافق له بتفقد أعمال مشروع ترميم معبد هابو، حيث استعرض الدكتور  محمد إسماعيل خالد أعمال الترميم الجارية بالمعبد، وما تم انجازه من أعمال، وكذلك خطط العمل المستقبلية بالمشروع.

قياس نسبة الرطوبة بمقبرة نفرتاري

كما تفقد وزير السياحة والآثار مقبرة الملكة نفرتاري للوقوف على آخر مستجدات الأعمال وما آلت إليه نسب الرطوبة بها، خاصة في ضوء عمل اللجنة المتخصصة التي تم تكليفها مؤخرا من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لقياس نسبة الرطوبة بالمقبرة، في ضوء دراسة إمكانية إعادة فتحها وفقا لقواعد محددة لعدم تأثرها بزيادة أعداد الزائرين.

