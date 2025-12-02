الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

هل تجب الزكاة على أموال المعاش؟ أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

الشيخ عويضة عثمان،
الشيخ عويضة عثمان، فيتو
18 حجم الخط

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال لشاب يدعي إيهاب من القاهرة، قال فيه: "هل الفوائد الشهرية، وأموال المعاش يجوز عليها الزكاة".

وقال  أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": " إن المرتب الشهري ليس عليه زكاة، ولكن إذا بلغ المال المدخر من الراتب النصاب وحال عليه الحول بعد بلوغ النصاب يجوز عليه الزكاة".

وأضاف: "لو مواطن يحصل على جنيه، وينفقه فلا يجوز عليه الزكاة، وآخر يدخر جزء من مرتبه حتى اكتمل لديه النصاب ومر عليه عام فيجوز عليه الزكاة البالغ 2.5%".

وأوضح: "إذا وضعت مبلغ مالي فى البنك بلغ النصاب وتأتي منه الفائدة، فلا شك أن عليه زكاة، فعليك أن تجمع مبلغ الفائدة مع أصل المال فإذا بلغ النصاب فيجب أن تخرج عنه الزكاة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية القاهرة المعاش فتاوي الناس

مواد متعلقة

هل يجوز الدعاء على النفس بالموت بعد فقدان الأبناء؟ أمين الفتوى يكشف مخالفة شرعية (فيديو)

ما حكم الإنشاد الديني للنساء في حفلات الاختلاط؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز للمَرأة التزين وما حدوده؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

هل يكفي الوضوء بعد الجنابة للصلاة؟ أمين الفتوى يوضح خطأ شائعا (فيديو)

الأكثر قراءة

فيتو تكشف في عددها الجديد، إجرام بالقانون،، "بالمستندات" أكبر مافيا لتلفيق القضايا ضد الأبرياء

الوطنية للانتخابات: تسليم وكلاء المرشحين الحصر العددي بالسفارات والقنصليات بعد انتهاء الفرز

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أعلى طريق السويس باتجاه مصر الجديدة

الهيئة الوطنية تعلن مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

قصة بناء جامع الأطروش"الدمرداش" بحلب وسر التسمية

تراجع سعر جرام الذهب وعيار 21 يصل لهذا المستوى

بعجز متوقع 44 مليار دولار، السعودية تعتمد ميزانية 2026 بأكبر إنفاق في تاريخها

منتخب مصر يسقط في فخ التعادل أمام الكويت بـ كأس العرب

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة بناء جامع الأطروش"الدمرداش" بحلب وسر التسمية

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع فى المراهنات الإلكترونية (فيديو)

هل تجب الزكاة على أموال المعاش؟ أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads