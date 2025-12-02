هل تجب الزكاة على أموال المعاش؟ أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

18 حجم الخط

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال لشاب يدعي إيهاب من القاهرة، قال فيه: "هل الفوائد الشهرية، وأموال المعاش يجوز عليها الزكاة".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": " إن المرتب الشهري ليس عليه زكاة، ولكن إذا بلغ المال المدخر من الراتب النصاب وحال عليه الحول بعد بلوغ النصاب يجوز عليه الزكاة".

وأضاف: "لو مواطن يحصل على جنيه، وينفقه فلا يجوز عليه الزكاة، وآخر يدخر جزء من مرتبه حتى اكتمل لديه النصاب ومر عليه عام فيجوز عليه الزكاة البالغ 2.5%".

وأوضح: "إذا وضعت مبلغ مالي فى البنك بلغ النصاب وتأتي منه الفائدة، فلا شك أن عليه زكاة، فعليك أن تجمع مبلغ الفائدة مع أصل المال فإذا بلغ النصاب فيجب أن تخرج عنه الزكاة".

