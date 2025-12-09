هل يجوز إغماض العين في الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

18 حجم الخط

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال إحدى السيدات والتي قالت فيه: " هل يجوز إغماض العين فى الصلاة، أشعر بأني فى حالة تركيز أثناء صلاة قيام الليل".



وقال خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": إن لكل عضو من أعضاء الجسد له عبادة، حيث أن المخ له عبادة واللسان واليدين، وكل عضو من أعضاء البدن له عباده خاصة به.



وعن العين، أكد أن عبادة العين النظر إلى مكان السجود، وإغماض العين فى الصلاة مخالف للسنة، وجموع العلماء أجمعوا أن إغماض العين فى الصلاة، لغير حاجة مكروه، فالانسان يقف فى الصلاة وينظر إلى مكان السجود".

وأوضح أن الإمام بن القدامي وغيره، قالوا إن إغماض العين فى الصلاة مكروه إلا لحاجة فما هي الحاجة، بعض العلماء فسروها لجلب الخشوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.