الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
دين ودنيا

هل يجوز إغماض العين في الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال إحدى السيدات والتي قالت فيه: " هل يجوز إغماض العين فى الصلاة، أشعر بأني فى حالة تركيز أثناء صلاة قيام الليل".


وقال خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": إن لكل عضو من أعضاء الجسد له عبادة، حيث أن المخ له عبادة واللسان واليدين، وكل عضو من أعضاء البدن له عباده خاصة به.


وعن العين، أكد أن عبادة العين النظر إلى مكان السجود، وإغماض العين فى الصلاة مخالف للسنة، وجموع العلماء أجمعوا أن إغماض العين فى الصلاة، لغير حاجة مكروه، فالانسان يقف فى الصلاة وينظر إلى مكان السجود".

وأوضح أن الإمام بن القدامي وغيره، قالوا إن إغماض العين فى الصلاة مكروه إلا لحاجة فما هي الحاجة، بعض العلماء فسروها لجلب الخشوع.

