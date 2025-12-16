منظمة الصحة العالمية تكرم مستشفى وادي النطرون التخصصي وتشيد بكفاءتها العالية

18 حجم الخط

حظيت مستشفى وادي النطرون التخصصي بإشادة وتكريم من منظمة الصحة العالمية، تقديرًا لتميزها في إعداد وتنفيذ خطط الطوارئ، وكفاءتها العالية في التعامل مع الحوادث الكبرى، فضلًا عن قدرتها على استيعاب الأعداد الكبيرة من الحالات الحرجة، حيث استقبلت وتعاملت مع أكثر من ١٨ ألف حالة بقسم الطوارئ والحوادث منذ بداية عام ٢٠٢٥ وحتى الآن، ويأتي ذلك في إنجاز طبي جديد يُضاف إلى سجل نجاحات المنظومة الصحية بمحافظة البحيرة.



محافظ البحيرة: إختيار مستشفى وادي النطرون التخصصي يؤكد مدى جاهزية المستشفى للتعامل مع الحوادث الضخمة

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، أن هذا التكريم الدولي يمثل شهادة ثقة عالمية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل مستشفيات المحافظة، ويعكس الطفرة الحقيقية وغير المسبوقة التي تشهدها المنظومة الصحية بالبحيرة، في ظل دعم القيادة السياسية ووزارة الصحة، والاهتمام المستمر برفع كفاءة المنشآت الصحية وتطوير الأداء الطبي.



وأشارت محافظ البحيرة إلى أن اختيار مستشفى وادي النطرون التخصصي، يؤكد مدى جاهزية المستشفى للتعامل مع الحوادث الضخمة، وسرعة الاستجابة وإنقاذ المصابين، ونجاح الفرق الطبية في خروج الحالات بحالة صحية مستقرة، رغم طبيعة الموقع الجغرافي الذي يشهد حوادث بالغة الخطورة.



من جانبه، أوضح الدكتور بسام الجوهري – مدير عام المستشفى، أن هذا التكريم يُعد الأول من نوعه على مستوى محافظة البحيرة، مؤكدًا أن المستشفى تمتلك إمكانات بشرية وطبية متكاملة تُمكّنها من التعامل مع أدق وأصعب الحالات الحرجة، بفضل توافر التخصصات الدقيقة، وعلى رأسها جراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحات التجميل وجراحات الوجه والفكين، إلى جانب باقي التخصصات الحيوية.





يذكر انه تم إستقبال أكثر من ٣٩ ألف حالة بقسم العيادات الخارجية، كما تم عمل أكثر من ١٩ ألف فحص أشعة، وأكثر من ٦٣ ألف فحص معملي، وتم عمل أكثر من ٢١٠٠ عملية جراحية بالمستشفى منذ بداية عام ٢٠٢٥ حتي الآن.



تقديم خدمات طبية لـ33 ألف حالة بعدة مبادرات صحية بمستشفى وادي النطرون التخصصي





كما تقدم المستشفى أيضًا الخدمة الطبية في المبادرات الرئاسية مثل مبادرة ١٠٠ يوم صحة بإجمالي أكثر من ٣٣ ألف حالة، ومبادرات أخري مثل مبادرة "صحة المرأة" ومبادرة "الانتهاء من قوائم الانتظار" ومبادرة "القضاء علي الفيروسات الكبدية" ومبادرة "الأورام السرطانية ومبادرة العيادات المسائية.





من الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية قدمت عددًا من برامج التدريب المتقدمة على أيدي خبراء أجانب، لفرق الطوارئ وفقًا لأحدث البروتوكولات وخطط الطوارئ المعتمدة من المنظمة، مما أسهم في رفع كفاءة الأداء الطبي وتعزيز الجاهزية، وتحقيق نتائج متميزة حظيت بإشادة دولية.

ويأتي هذا الإنجاز في ضوء الجهود المكثفة التي تبذلها المستشفى، خاصةً فى ظل موقعها الحيوي بالكيلو ١٠١ على طريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، والذي يتطلب أعلى درجات الاستعداد وسرعة التدخل الطبي الدقيق للتعامل مع الحوادث الكبرى.

