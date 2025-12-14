لنشر الفكر الوسطي، واعظات البحيرة يعقدن دروسا دينية بالمساجد

18 حجم الخط

عقدت الواعظات المعتمدات بمديرية أوقاف البحيرة ، الدروس المنهجية في عدد من المساجد الكبرى بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور ومشاركة متميزة من جمهور السيدات، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم، وتحصين المجتمع من الأفكار المتشددة والمنحرفة على حد سواء.

الإجابة عن استفسارات الحاضرات في جو من التفاعل البنّاء

وقد تناولت الدروس موضوعات إيمانية وتربوية وأخلاقية تسهم في تعزيز القيم الدينية الصحيحة، وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال، مع الإجابة عن استفسارات الحاضرات في جو من التفاعل البنّاء والفهم العميق لمقاصد الشريعة السمحة، وتؤكد مديرية أوقاف البحيرة أن خدمة بيوت الله ونشر تعاليم الدين الحنيف تمثل شرفًا ورسالة سامية، وأنها ماضية في تنفيذ خطة الوزارة الدعوية الشاملة التي تستهدف بناء الوعي المستنير في مختلف ربوع المحافظة.

١٨٠ مقرأة بالمساجد الكبرى بجميع الإدارات الفرعية

كما عقدت مديرية أوقاف البحيرة مقرأة الجمهور بعدد (١٨٠) مقرأة بمساجد البحيرة الكبرى بجميع الإدارات الفرعية، وقام بأداء هذه المقارئ القرآنية نخبة متميزة من الأئمة أصحاب الأصوات الحسنة تحت إشراف أصحاب الفضيلة مديرى الإدارات الفرعية، وذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوةً وتدبرًا، وحرصها على نشر الثقافة القرآنية وتعميق الصلة بكتاب الله تعالى في نفوس أبناء المجتمع، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لنشر الوعي الديني الصحيح وتعميق الفهم السليم للقرآن الكريم، تأكيدًا لدور المساجد بمحافظة البحيرة في بناء الإنسان وتنمية وعيه الديني والأخلاقي، وإحياءً لدور الحلقات القرآنية التي تُعنى بتلاوة كتاب الله وفهمه وتدبره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.