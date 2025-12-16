قوافل أنشطة رياضية وتوعوية ترويحية تنظمها "شباب ورياضة البحيرة" لدعم أطفال وأهالي قرى "حياة كريمة"

18 حجم الخط

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، إدارة تنمية النشء، قوافل أنشطة مجمعة توعوية رياضية وترويحية لأطفال وأهالي قرى المبادرة والقرى الأكثر احتياجًا ومشروعات السكن البديل، وذلك بمركز شباب بسنتواي بأبو حمص بقرية بسنتواي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

جاءت القافلة بحضور الدكتور علاء الجزار مدير المديرية، والأستاذة أمل الدفراوي وكيل المديرية للشباب، وبمشاركة نخبة من أساتذة كلية الآداب بجامعة دمنهور، بينهم الدكتور حمادة منسى، الدكتور أيمن محمد أحمد، و الدكتور علاء النحاس مدير إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار البحيرة.

تنظيم برامج رياضية وألعاب ترويحية

وتهدف هذه القوافل إلى تقديم تجربة متكاملة تسهم في بناء الإنسان وتنمية وعيه من خلال باقة متنوعة من الأنشطة تجمع بين الترفيه والمعرفة، حيث جرى تنظيم برامج رياضية وألعاب ترويحية تحفز الصحة النفسية والجسدية، وورش عمل فنية لتنمية القدرات الإبداعية والمهارية للأطفال والشباب، بالإضافة لبرامج ثقافية مبسطة تهدف إلى توسيع مداركهم وربطهم بواقعهم.

الفخر بالحضارة المصرية والحفاظ على التراث

كما تضمنت الفعاليات ورش عمل متخصصة في التاريخ الفرعوني وتاريخ مصر القديم والحديث، لتعميق الوعي بالهوية الوطنية وحث النشء على الفخر بالحضارة المصرية والحفاظ على التراث والآثار كواجب وطني. وقد تم تقديم محتوى تفاعلي يجمع بين المتعة والفائدة، بما يحول التعلم إلى تجربة حية من خلال وسائل ترفيهية وتعليمية مبتكرة.

تعزيز مشاركة أهالي القرى

وأكد الدكتور علاء الجزار أن القافلة تأتي في إطار التوجيهات الحثيثة من وزارة الشباب والرياضة لتفعيل برامج تنمية الوعي والمهارات لدى أبناء قرى المبادرة الرئاسية، وتجسيداً لتكامل الجهود الحكومية في إثراء الحياة المجتمعية وتعزيز مشاركة أهالي القرى وتقديم خدمات نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة.

