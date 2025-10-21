زحام على ضريح الحسين في الليلة الختامية للمولد (فيديو وصور)

شهد ضريح الحسين بوسط القاهرة زحاما وإقبالا كثيفا من المواطنين للاحتفالات بالليلة الختامية للمولد.

الاحتفال بمولد الإمام الحسين



ويتوافد الآلاف من المواطنين بمختلف محافظات مصر لحضور الليلة الختامية لاستقرار رأس الحسين في مصر احتفالا بالليلة الختامية لمولد الحسين.



وأعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية موعد الليلة الكبيرة لمولد الحسين 2025 وأماكن الاحتفال، وذلك تيسيرا على الراغبين فى الحضور، وبدأ الاحتفال بمولد الحسين اليوم الثلاثاء الموافق 22 ربيع الآخر 1447 هـ الموافق 14 من أكتوبر.

ويعتبر هذا الحدث مناسبة مميزة لمريدي آل البيت وأتباع الطرق الصوفية في مصر، فيما تبلغ الاحتفالات ذروتها مساء الليلة، حيث يتجمع المريدون للمشاركة في حلقات الذكر من خلال زيارة مقام الحسين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.