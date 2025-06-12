آل البيت النبوي في مصر، السيدة فاطمة بنت الإمام الحسين أُمُّ اليتامى والمساكين

عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: "إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عز وجل، وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، فانظروا بم تخلفوني فيهما".

وعن حذيفة بن اليمان، رضي الله عنه، قال: صلى بنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، الظهر، ثم أقبل بوجهه الكريم إلينا، وقال: "معاشر أصحابي؛ أوصيكم بتقوى الله، والعمل بطاعته، وإني أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، إن تمسكتم بهما لن تضلوا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض، فتعلموا منهم ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم".

وقال ابن عباس، رضي الله عنهما: لما نزلت آية "قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى"، قالوا: يا رسول الله! ومن قرابتُك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: "عليٌّ وفاطمة وابناهما". رواه الطبراني.

وعن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه: جاء النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، إلى بيت علي، فقال: "السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا". رواه الطبراني في "الأوسط".

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "ما بال رجال يؤذونني في أهل بيتي؟! والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحبني، ولا يحبني حتى يحب ذريتي".

في هذه الحلقات نتناول بالعرض مقامات ومشاهد آل البيت النبوي، رضي الله عنهم، في مصر.

السيدة فاطمة بنت الإمام الحسين، رضي الله عنهما

السيدة فاطمة بنت مولانا الإمام الحسين، رضي الله عنهما، هي أخت السيدة سكينة، وأمها "أم إسحاق التيمية بنت طلحة بن عبد الله، حسبما ذكره "البغدادي".وكانت قد دخلت مصر مع عمتها السيدة زينب، سنة 61هـ، ثم عادت إلى الحجاز مع أختها السيدة سكينة، ثم رجعا إلى مصر في وقت لاحق.

اسم فاطمة

اسم "فاطمة" مأخوذ من "الفطام" بمعنى "القطع"، فهي التي فطمها الله بالحق عن الباطل.

ضريح السيدة فاطمة النبوية بالقاهرة، فيتو

مولدها

ولدت، على الأرجح، عام 40 هـ، بالمدينة المنورة.

“أم اليتامى والمساكين”

كانت السيدة فاطمة بنت سيدنا الحسين أشبه الناس بجدتها السيدة فاطمة الزهراء، رضي الله عنها، وامتازت بفصاحة اللسان، كما كانت أديبة، كريمة، عابدة.



ضمت إليها اليتيمات اللائي فقدن الآباء في مذبحة "كربلاء"، وغيرها، وكانت أحيانا تصحبهن في رحلاتها، وتضم إليهن أخريات وآخرين، ولهذا سُمِّيت "أم اليتامى"، و"أم المساكين"، و"أم الحنان".

وقيل إنهن كن معها في عودتها إلى مصر، كما عادت أختها "سكينة"، حتى توفيت ودُفنت بها.

تزوجت مرتين

تزوجت أولا من ابن عمها الحسن المثنى بن الحسن السبط بن الإمام علي، رضي الله عنهم. وأعقبت منه "عبد الله المحض" (الخالص العبودية لله)، وكان عالما شاعرا نجيبا، وهو والد "إبراهيم الجواد" الذي دُفن راسه بالمطرية، وأبو "زينب" المشهورة بـ"فاطمة النبوية" ومقامها في العباسية.



ومن أبناء السيدة فاطمة: إسماعيل الديباج، الذي ينسب إليه "آل طباطبا" بالعراق ومصر وغيرها، ثم الحسن المثلث، وقد توفيا في سجن أبي جعفر المنصور، بعد أن خلفا نسلا طيبا.

مسجد السيدة فاطمة النبوية، فيتو



ثم تزوجت السيدة فاطمة بعد وفاة زوجها الأول الحسن المثنى، من "عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان"، فأنجبت: محمدا والقاسم.

روايتها للحديث النبوي

روت السيدة فاطمة، رضي الله عنها، بعض أحاديث جدها، صلى الله عليه وآله وسلم، عن أبيها الإمام الحسين، رضي الله عنه، وعن عمتها السيدة زينب بنت علي، وعن عبد الله بن عباس، وعن بلال بن رباح، رضي الله عنهم، وغيرهم، وعنها روى أبناؤها، رضي الله عنهم.

وفاتها

توفيت، رضي الله عنها، عام 110 هـ، وقد حقق الأجهوري، شيخ الإسلام، وأيده الشهاب الأوحدي في خططه، قدومها إلى مصر، ووفاتها بها، ودفنها في سفح المقطم.

وجدد ضريحها، رضي الله عنها، جماعة، منهم عبد الرحمن كتخدا، وعباس حلمي الثاني.

أما القبر الذي يحمل اسم "فاطمة النبوية" بالمدينة المنورة، والآخر بالخليل بالشام، هما من قبور الحفيدات، اللائي يحملن اسم "فاطمة"، من أهل البيت.

مشهد السيدة فاطمة النبوية، فيتو

تطوير المسجد

في يوم الجمعة الموافق 5 أغسطس 2022، تم افتتاح أعمال تجديد وتطوير مسجد السيدة فاطمة النبوية بالدرب الأحمر، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف آنذاك، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة وقتها، بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادى، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ومحمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور محمد أبوهاشم أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، كما أدى الحضور صلاة الجمعة بالمسجد عقب الافتتاح. وبلغت تكلفة أعمال صيانة مسجد السيدة فاطمة النبوية قرابة ٦ ملايين جنيه.

6 فواطم نبويات بالقاهرة

وهناك من الفواطم النبويات بالقاهرة:

- فاطمة النبوية بنت محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، وضريحها بمنطقة "الخليفة".

- فاطمة النبوية بنت أحمد بن إسماعيل بن محمد بن جعفر الصادق، وضريحها بـ"درب سعادة" بباب الخلق، وذكر المقريزي أنها جاءت إلى مصر، وهي بنت عم فاطمة بنت محمد بن إسماعيل.



- السيدة فاطمة النبوية العيناء ابنة القاسم بن محمد بن جعفر الصادق، وسميت بـ"العيناء"؛ لحسن عينيها، وشدة شبهها بجدتها السيدة فاطمة الزهراء. وقد نقل إلى ضريحها، المعروف قرب مسجد ابن عطاء الله السكندري، عدد من الأشراف الحسنيين والكلاثمة.

- السيدة فاطمة المحضية، واسمها: زينب بنت عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط، وشهر وقبرها في العباسية، في شارع معروف باسمها.

- السيدتان فاطمة الصغرى، وفاطمة الكبرى.. وذكر "السخاوي" أن قبرهما كان شمال قبر العارف أبي بكر الإدفوي بسفح المقطم، ومعها جماعة من الأشراف، رضي الله عنهم.

ويقول محمد زكي إبراهيم، رحمه الله، في كتابه "مقامات أهل البيت في القاهرة": إن هذه القبور والأضرحة قد اندثرت كلها، أو تكاد، فلا يعرفها الآن، إلا نادر من المعمِّرين.



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