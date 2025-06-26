الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

من صالح الجعفري إلى الحسين، شاهد احتفالات الصوفية بذكرى الهجرة النبوية (فيديو وصور)

مسيرة الطرق الصوفية،
مسيرة الطرق الصوفية، فيتو

وصلت، منذ قليل، مسيرة الطرق الصوفية التي انطلقت من منطقة الدراسة، احتفالا بالهجرة النبوية، إلى مسجد الحسين.

مسيرة الطرق الصوفية 

وتوافد آلاف المريدين من محافظات مصر إلى القاهرة للمشاركة في فعاليات الاحتفال بالعام الهجري الجديد الذي تنظمه المشيخة العامة للطرق الصوفية بعد صلاة العشاء بمسجد الإمام الحسين، حيث يشارك الآلاف من مريدي وأتباع الصوفية في الفعاليات. 

الاحتفال بالعام الهجري الجديد 

ونظمت الطرق الصوفية المشاركة مسيرات يشارك فيها آلاف المريدين خرجت، بعد صلاة العصر، من ساحة جمع الجموع بجوار مسجد الإمام صالح الجعفري إلى مسجد الإمام الحسين ثم يتم عمل احتفالية داخل مسجد الحسين تستمر حتى مساء اليوم بحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى والدكتور عبد الهادي القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف وعدد آخر من الشخصيات الدينية والسفراء. 

وكانت عدة طرق صوفية أعلنت مشاركتها فى مسيرات العام الهجرى الجديد والذى تنظمه المشيخة العامة، من مسجد الإمام صالح الجعفرى إلى مسجد الإمام الحسين حيث يشارك آلاف المريدين فى الفعاليات، وتأتى فى مقدمة الطرق المشاركة الطريقة الجازولية الحسينية، والطريقة الصديقية الشاذلية والطريقة الرفاعية. 

وقالت المشيخة العامة للطرق الصوفية فى بيان لها، إنها ستحتفل اليوم  بذكرى الهجرة النبوية الشريفة، بتنظيم موكب صوفي مهيب ينطلق عقب صلاة العصر من مسجد سيدي صالح الجعفري إلى مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه، بمشاركة أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ومشايخ الطرق، والمريدين من مختلف المحافظات.

ويعقب الموكب، احتفال رسمي تنظمه المشيخة العامة داخل مسجد الحسين، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشخصيات العامة، في مقدمتهم ممثل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة وفضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية والسيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف وجمع كبير من مشايخ الصوفيه  وقيادات الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء ولفيف من  السفراء. 

وكان الدكتور عبد الهاديى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة وأكد في كلمته، أن هجرة النبي المصطفى ﷺ كانت لحظة فارقة في التاريخ الإنساني، ومليئة بالدروس المستفادة في حب الوطن والانتماء والتضحية والإخلاص، مشددًا على أن الأمة الإسلامية بحاجة إلى استحضار القيم المحمدية الأصيلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتفال بالعام الهجرى الجديد الإمام الحسين العام الهجري الجديد المشيخه العامة للطرق الصوفيه شيخ مشايخ الطرق الصوفيه مشايخ الطرق الصوفية مسيرة الطرق الصوفية مسجد الامام الحسين مسجد الحسين

مواد متعلقة

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 3 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

وزير الأوقاف يفتتح مسجد سيدي علي الخواص بحضور محافظ القاهرة

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

حركة تغييرات بـ"الطرق والكباري" تشمل رئيس الهيئة

تجميل الميادين بالأشجار والزرع في الأقصر (صور)

محافظ الغربية يشهد احتفال الطرق الصوفية بمولد السيد البدوي

محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف طريق "سعود - صان الحجر"

الأكثر قراءة

الاستخبارات الأمريكية تراقب المصريين، توفيق عكاشة يحذر من المقاطع الساخرة عن ترامب

ملكة هولندا تسخر من ترامب (فيديو)

بطل جديد، اشتعال سيارة محملة بالكتان والسائق ينقذ الغربية من كارثة (فيديو)

مبلغ خرافي.. راتب كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر السعودي (إنفوجراف)

محمود الحسيني يضرب طليقته أمام محكمة الأسرة بالبدرشين والأمن يضبطه

استدعاء أحمد السقا لسماع أقواله في بلاغ الاعتداء على مها الصغير

رقم ضخم، كم يبلغ راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي بعد تجديد عقده؟

تعرف على سعر القصدير عالميا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض الرفيع

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 26 يونيو 2025 (آخر تحديث)

تبدأ من 12.6 جنيه، أسعار السكر اليوم الخميس 26-6-2025

المزيد

انفوجراف

مبلغ خرافي.. راتب كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر السعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة محرمة؟ رد حاسم من أمين الفتوى (فيديو)

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة الانشقاق وسبب تسميتها

خالد الجندي: قصة قاتل الـ 100 نفس ليست حكاية جريمة بل درس في هجرة التائبين (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية