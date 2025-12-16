بيطرى القاهرة: شلتر التبين سيكون مزارا سياحيا وفتح باب التبني لكلاب الشوارع بعد تحصينها

18 حجم الخط

أكد الدكتور مصطفى رمضان الفولى مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، أن الأرض التى تم تخصيصها بالتبين لإنشاء شلتر لتكون مآوى الكلاب الضآلة سيتم تحويلها إلى مزار سياحى، حيث سيكون الشلتر نموذجا للرفق بالحيوان،داعيا جمعيات الرفق بالحيوان ومنظمات المجتمع المدنى بالتكاتف مع أجهزة الدولة لنجاح التجربة.



وأضاف مدير بيطرى القاهرة لـ “فيتو” أن الشلتر لن يكون مأوى دائم لكافة كلاب شوارع القاهرة، موضحا أنه غير المعقول أن تكفى هذه الأرض لاستيعاب كل الكلاب، مشيرا إلى أنه سيتم معالجة الكلاب المريضة بالشلتر، وإقامة عمليات التحصين والتعقيم بداخله على أن يتم إعادة الكلاب مرة أخرى للشوارع كما سيتم فتح باب التبنى للكلاب بعد تحصينها وتعقيمها ومعالجتها.



وأوضح أنه سيتم تجهيز الشلتر بأقفاص حديدية وغرف عمليات وأماكن للطعام وستقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالاعتماد المالى للتنفيذ، موضحا أن عمليات التعقيم سيكون لها مردود فى انخفاض أعداد الكلاب الفترة القادمة ضمن استراتيجية 2030 لمواجهة كلاب الشوارع

خطة محافظة القاهرة لإنشاء شلتر بالتبين

وكان قد أشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن تخصيص قطعة أرض على مساحة ٢٨٠٠ م٢ شرق طريق الأوتوستراد بمدينة التبين يهدف إلى إقامة مكان لايواء الكلاب الضالة (شلتر) بهدف ضمان السلامة العامة للمواطنين، دون الإخلال بمبدأ الرفق بالحيوان.

وأكد محافظ القاهرة على أن الشلتر سيتم إدارته بشكل علمى يعتمد على أن الرفق بالحيوان عنصر أساسى للحفاظ على التوازن البيئى، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرية الطب البيطرى بالقاهرة، كما سيتم التعاون مع أصحاب الجمعيات، والشلترز الأهلية لتبادل الخبرات معهم للوصول إلى أفضل النتائج.

وأضاف محافظ القاهرة أن الشلتر سيقوم على تقديم الخدمة الطبية به مجموعة من الأطباء البيطريين المتخصصين.

