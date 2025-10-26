حملة توعوية لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة بسوهاج

في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط،

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر المستجدات في ملف الكلاب الضالة، حيث وجهت بإطلاق حملة توعوية ميدانية موسعة تستهدف المدارس والميادين العامة، بهدف الحد من مخاطر الظاهرة وحماية صحة المواطنين، خاصة الأطفال.

التوعية.. محور المواجهة

أكدت نائب المحافظ أن التوعية الجماهيرية أصبحت ركيزة أساسية في مواجهة الظاهرة، مشيرة إلى إطلاق ندوات صباحية في المدارس ضمن الطابور المدرسي، وورش عمل بالأماكن العامة لتثقيف المواطنين حول طرق التعامل الآمن مع الكلاب الضالة وتجنب استفزازها أو الاقتراب منها.

كما أوضحت أن المبادرة تأتي ضمن إطار حملة "صحح مفاهيمك"، التي تدمج البعد الديني والأخلاقي في التوعية، من خلال التعاون مع مديريات الأوقاف والتربية والتعليم والصحة، بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة حول "الرفق بالحيوان" بما يوازن بين الرحمة والحفاظ على سلامة المواطنين.

المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، عقدت اجتماعًا موسعًا لبحث آخر المستجدات في ملف الكلاب الضالة





دور الإعلام والفن في نشر الوعي

وجهت نائب المحافظ بضرورة إنتاج فيديوهات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على أسباب انتشار الكلاب الضالة، وعلى رأسها دور "النبشين" في تفاقم المشكلة نتيجة إلقاء المخلفات خارج الصناديق، مؤكدة أهمية تفعيل منظومة جمع القمامة بشكل منظم.

كما شددت على أهمية توظيف الفنون التفاعلية في التوعية، من خلال تقديم مسرحيات قصيرة داخل المدارس لتبسيط المعلومات وترسيخ السلوكيات الآمنة لدى الطلاب بطريقة مؤثرة وجاذبة.

جهود ميدانية ولجان فنية متخصصة

تم خلال الاجتماع استعراض جهود المحافظة خلال الفترة الماضية، التي شملت حملات ميدانية لتطعيم الكلاب بلقاح السعار في مختلف المراكز والمدن.

كما تقرر تشكيل لجنة فنية دائمة تضم ممثلين من الطب البيطري، والصحة، والتربية والتعليم، والبيئة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، لمتابعة تنفيذ الخطط المتكاملة التي تشمل التوعية، والتحصين، والتعقيم، وإدارة المخاطر في المناطق الأكثر تضررًا.

منع النباشين والتعامل الفوري مع الحالات

أوضحت نائب المحافظ أن اللجنة ستتولى أيضًا متابعة ظاهرة النباشين الذين يلقون المخلفات خارج الصناديق ويجذبون الكلاب إلى التجمعات السكنية، إلى جانب بعض المواطنين الذين يطعمونها في أماكن غير مخصصة لذلك، ما يزيد من خطورة الموقف.

وأكدت على ضرورة تخصيص فرق مدربة للتعامل الفوري مع حالات العقر، وضمان توافر العلاج اللازم مجانًا داخل مستشفيات المحافظة.

قنوات للتواصل والإبلاغ

وأعلنت محافظة دمياط عن تخصيص رقمين عبر تطبيق "واتساب" لتلقي بلاغات المواطنين بشأن تجمعات الكلاب الضالة على الرقمين:

01556682222

01556681111

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة متكاملة تسعى من خلالها محافظة دمياط إلى تحقيق بيئة آمنة وصحية، تجمع بين الوعي المجتمعي والمسؤولية المشتركة للحفاظ على سلامة الجميع.

