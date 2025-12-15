هل يتم التخلص من الكلاب الضالة؟ بيطري القاهرة يجيب

18 حجم الخط

قال الدكتور مصطفى رمضان مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، إنه تم تشكيل لجنة مركزية لوضع آليات التعامل مع مشكلة الكلاب الضالة في الشوارع.

وأضاف في مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6 " تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية "الحياة": "لن يتم القضاء على الكلاب الضالة في أماكن الإيواء في كل محافظة وسيتم تقديم الخدمات الصحية لهم وتحصينهم، وأنه بعد التنسيق مع الجهات المعنية بكل محافظة سيتم تخصيص أرض بكل محافظة لإيواء الكلاب الضالة فيه".

وأوضح أن كل منطقة تم رفع الكلاب منها سوف يعود جزء منها لنفس المناطق للحفاظ على التوازن البيئي في كل محافظة"، مؤكدا:" الكلب البلدي المصري بدأ في الظهور بعد التزاوج بين عدة سلالات وكل كلاب الشوارع ضالة وليست مميزة.

أزمة الكلاب الضالة في مصر

وكان الدكتور شهاب عبد الحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان، أكد أن أزمة الكلاب الضالة في مصر وصلت إلى مرحلة خطيرة جدا، موضحًا أن الانتشار الكبير للكلاب في الشوارع يمثل خطرًا على المواطنين ويخل بالتوازن البيئي في المدن.

وقال فى مداخلة هاتفية، ببرنامج "حديث القاهرة"، تقديم الإعلامية هند الضاوي المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إن العدد الطبيعي للكلاب في مصر يبلغ نحو 8 ملايين كلب فقط، بينما العدد الفعلي الحالي يتجاوز 40 مليون كلب، نتيجة عدة أسباب أبرزها تراكم القمامة.

وشدد شهاب عبد الحميد، على أن خفض القمامة وحده يحل نحو 50% من المشكلة، موضحا أن أحد الحلول العملية التي تم التوصل إليها هو إنشاء شلاتر أو مراكز إيواء للكلاب الضالة على مستوى كل محافظة، بما يتناسب مع التعداد السكاني فيها.

