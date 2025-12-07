حفيدة الشيخ محمد رفعت توجه رسالة لشيخ الأزهر بعد ترميم 100 أسطوانة نادرة (فيديو)

18 حجم الخط

قدمت هناء حسين، حفيدة القارئ الراحل الشيخ محمد رفعت، خالص شكرها وتقديرها للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بعد توجيهه بالتكفل الكامل بترميم 100 أسطوانة نادرة تضم تسجيلات غير منشورة بصوت "المعجزة الصوتية" الشيخ رفعت.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة الحدث اليوم، إن اللقاء الذي جمعها بشيخ الأزهر داخل مقر المشيخة جاء "بناءً على طلبه الشخصي"، مؤكدة أن المجلس كان مليئًا بالبساطة والتواضع والإنسانية المعهودة عن الإمام الأكبر.

توجيه يتجاوز الترميم.. شيخ الأزهر يأمر بإقامة منظومة لحماية تراث الشيخ رفعت من العبث

وأوضحت هناء حسين أن قرار الإمام الأكبر لم يقتصر فقط على تمويل عملية ترميم اسطوانات الشيخ محمد رفعت، بل شمل كذلك إنشاء منظومة كاملة لحماية التراث الصوتي للشيخ رفعت من أي تلاعب عند نشره، حيث ستُحفظ النسخ الأصلية في الأزهر الشريف وتعرض بجودة علمية تليق بمقام القارئ الكبير.



وأضافت إن هذا التوجه يمثل خطوة مؤسسية لحماية إرث الشيخ محمد رفعت "ليس لجيلنا فقط بل للأجيال المقبلة"، مؤكدة أن الأزهر يقوم بدوره التاريخي في صون التراث القرآني لكبار القرّاء.

كنز صوتي يظهر بالصدفة بعد 75 عامًا.. قصة اكتشاف 100 أسطوانة لم تُسمع من قبل

كشفت حفيدة القارئ الراحل أن ظهور هذه الأسطوانات النادرة كان مصادفة خالصة أثناء الإعداد لفيلم وثائقي عن الشيخ محمد رفعت، حيث وصل فريق العمل إلى أحفاد زكريا باشا مهران، الرجل الذي كان يسجل للشيخ رفعت من داخل منزله قبل نحو 75 عامًا.

وخلال البحث، عثرت الأسرة على صندوق خشبي قديم يحتوي على 100 أسطوانة كاملة لم تُسمع ولم تُنشر منذ تسجيلها، وقدمتها الأسرة هدية تقديرًا لمكانة الشيخ الرفيعة.

تسجيلات منزلية تحتاج جهدًا فنيًا كبيرًا.. لكنها تستكمل 70% من المصحف بصوت الشيخ رفعت

وأشارت هناء إلى أن معظم التسجيلات منزلية وبجودة تحتاج لمعالجة رقمية متخصصة، لكنها في الوقت نفسه تمثل قيمة لا تُقدر بثمن، مشيرة إلى أن ما تم اكتشافه يكمّل ما يقرب من 70% من المصحف الشريف بصوت الشيخ رفعت.

وأضافت أن بين هذه المقاطع تلاوات لم يسمعها أحد من أفراد الأسرة من قبل، وهو ما جعلها تنهار من شدة التأثر والبكاء لحظة سماع الخبر.

سباق مع الزمن لنشر التراث قبل رمضان.. وامتنان كبير لمبادرة الإمام الأكبر

وأكدت حفيدة الشيخ رفعت أن العمل الفني والتقني جارٍ حاليًا على قدم وساق من أجل إنهاء عمليات الترميم والمعالجة الرقمية تمهيدًا لنشر هذه التسجيلات عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، معربة عن أملها في أن يرى هذا الكنز النور قبل حلول شهر رمضان المبارك.

واختتمت رسالتها بتوجيه الشكر لشيخ الأزهر على مبادرته التاريخية، مؤكدة أن تراث الشيخ رفعت سيظل محفوظًا "بصوتٍ كان يقرأ القرآن وكأنه نازلٌ ساخنًا من السماء".

