فيتو طرحت الفكرة في مارس الماضي..المسلماني يوجه بإنشاء "متحف القراء" بإذاعة القرآن الكريم

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام تدشين متحف يحمل اسم (متحف القراء)، ليضم صور ومخطوطات وعقود وتسجيلات ومقتنيات كبار القراء المصريين.

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام: سيتبع المتحف شبكة إذاعة القرآن الكريم ، وقد تم تخصيص مساحة مناسبة وموقعًا مميزًا بمبني الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو، ليكون مقرًا للمتحف.

وقد تمت مخاطبة عائلات كبار القراء لجمع مقتنياتهم بالمتحف الجديد.، علي أن يتم فتح المتحف للزيارات المنظمة، حال الانتهاء من ترتيب المقتنيات وتعريفها وجاهزيتها للعرض.

كانت “فيتو” طالبت في مارس الماضي، تزامنًا مع احتفال شبكة القرآن الكريم بذكرى تأسيسها الحادي والستين، بإقامة هذا المتحف.

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