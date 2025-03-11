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ثقافة وفنون

أسرة الشيخ محمد صديق المنشاوي تسلم الإذاعة تلاوات نادرة لم تُذع من قبل (صور)

أسرة الشيخ محمد صديق
أسرة الشيخ محمد صديق المنشاوي، فيتو

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أسرة فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي، بحضور إسماعيل دويدار رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

تلاوات نادرة

وأهدت أسرة الشيخ المنشاوي الهيئة عددًا من التلاوات النادرة من حفلات خارجية متعددة، أحياها القارئ الكبير على مدى عقود من التلاوة وذلك لبثها لأول مرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

ابنة الشيخ المنشاوي

وكشفت فادية المنشاوي ابنة الشيخ محمد صديق المنشاوي، تفاصيل لقاء أسرة الشيخ المنشاوي مع الكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
 

وقالت على صفحتها الشخصية بـ"فيس بوك": "تم خلال اللقاء بحث موضوع تراث الشيخ محمد صديق المنشاوي وإن شاء الله سيبشر محبو الوالد قريبًا بما يسرهم، وكذا تسليم إذاعة القرآن الكريم من القاهرة حفلات الوالد التي لم تتم إذاعتها".


ووجهت ابنة الشيخ محمد صديق المنشاوي الشكر للوزير الكاتب أحمد المسلماني على حسن استقبال أبناء الشيخ الدكتور عمر محمد صديق المنشاوي وصلاح محمد صديق المنشاوي.


كما وجهت الشكر إلى رئيس قطاع الإذاعة الأعلامي محمد نوار والإعلامي القدير إسماعيل دويدار.
 

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أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الشيخ محمد صديق المنشاوي شبكة إذاعة القرآن الكريم التلاوات النادرة إذاعة القرآن الكريم

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