سناء البيسي تكشف رسالة الشيخ محمد رفعت إلى ليلى مراد بعد غنائها "أراك عصي الدمع "

تحت عنوان " ليلى مراد " كتبت الكاتبة القديرة سناء البيسي مقالًا في مجلة نص الدنيا بمناسبة رحيل المطربة الجميلة ليلى مراد التي غادرت دنيانا في مثل هذا اليوم 21 نوفمبر عام 1995 تستعرض حياة الراحلة وترثيها تقول فيه:



أيام ليلى مراد منحتنا جواز المرور لعالم الثنائيات في الحب عندما غنت ورددنا من بعدها “بحب اثنين سوا يا هنايا بحبهم”، ويا عيني على أحبة هذه الأيام وكلمات أغانيهم المسلوقة الملسوعة، المرووشة المرعوشة المتشابهة، التي لا تشفي غليل الحب، ويا عيني على من لم تتفتح مسام عشقه وتزدهر ورود هواه على “أنا قلبي دليلي قال لي حتحبي دايمًا يحكي لي وأنا أصدق قلبي”، “الدنيا غنوة نغمتها حلوة”، و"رايداك والنبي رايداك"، “منايا في قربك”، “يا أعز من عيني”.

يا دي النعيم يا قلبى

ويا هنا العرسان في عصر ليلى مراد: “احنا الاتنين والعين في العين أهنا قلبين وأسعد حبيبين”، وكلما امتدت يد العريس لحلاقة ذقنه طاردناه بقولنا: "نعيمًا يا حبيبي نعيمًا يا منايا" وننتظر في المقابل حسين صدقي يقول: "الله ينعم عليكِ"، وتقول هي: “يا دي النعيم اللي أنت فيه يا قلبي بعد العذاب”.

الراحلة ليلى مراد



ولدت ليلى مراد بالعباسية الشرقية شارع الجنزوري في بيت يضم ثمانية غرف وحشدًا من أفراد أسرتها الأم الست الجميلة والجد والجدة والأبناء مراد وإبراهيم وليلى وملك وسميحة ومنير آخر العنقود، بيت يصدح بالموسيقى وأصوات العازفين والمطربين حول والدها الملحن زكي مراد.

ليلى مراد وأنور وجدي

يزور الملحن الكبير والد ليلى مراد المطرب الوسيم محمد عبد الوهاب الذي أعجب بشدة بصوت ليلى تردد أغنيته “يا ما بنيت قصر الأماني”، ويقترح عبد الوهاب أن تغني في الحفلات العامة، وبالفعل تقف ليلى في سن الثانية عشرة على مسرح رمسيس تغني "آه من الغرام والحب" لرياض السنباطي التي لحنها لها خصيصى.

تغني أراك عصى الدمع بتشجيع أم كلثوم

وتفتتح محطة الإذاعة رسميًّا وتغني ليلى مراد عام 1938 خلف الميكروفون لتسمعها كوكب الشرق ومعها الشيخ محمد رفعت وهي تغني وعندما تعلم بوجودها تضطرب ليلى وهي تغنى أمام اللجنة “أراك عصي الدمع” وتبدر الإشارة من أم كلثوم خلف الزجاج لتشجيعها، وبعد انتهاء الغناء فوجئت ليلى بتصفيق الشيخ محمد رفعت.

الشيخ محمد رفعت يصفق لها

عندما خرجت ليلى إليهم بادرها الشيخ رفعت قائلًا: بارك الله فيك ولك يا بنتي فكرتيني بالمغنيين الكبار زمان إن شاء الله ستكونين مطربة عظيمة، وقالت لها أم كلثوم: "برافو يا ليلى حافظي على ما وهبك الله".

ليلى مراد وشقيقها منير مراد



ليلى مراد العذبة الرقيقة التي دارت على الحفل تقدم بضاعتها الذكية "مين يشتري الورد مني وأنا بنادي وأغني"، ليلى مراد التي انفردت بأن تغدو الأفلام باسمها: "ليلى بنت مدارس" و"بنت الفقراء" و"الأغنياء" وفيلم "ليلى" وحدها، والتي قدمت أفلامًا تصور كل مراحل تطور السينما المصرية منذ أن نطق الفيلم السينمائي وظهرت الصبية ليلى وأبوها زكي مراد في فيلم الضحايا الذي أخرجته للسينما بهيجة حافظ وغنت فيه صاحبة الصوت الذهبي أغنيتين من تلحين زكريا أحمد وعرض في نوفمبر 1933 بسينما جوزي بالاس بمشاركة عبد السلام النابلسي إلى فيلم "الحبيب المجهول" إخراج حسن الصيفي وعرض عام 1955 بمشاركة حسين صدقي وكمال الشناوي.



ليلى مراد التي وقف أمامها الأبطال زكي رستم وسراج منير ومحمد عبد الوهاب ويوسف وهبي وفاخر فاخر ومحسن سرحان وأنور وجدي وأحمد سالم ويحيى شاهين ومحمود المليجي وفريد شوقي.

محمد كريم يصفها بالخجل حين تضحك

ليلى مراد التي لحن لها السنباطي والقصبجىي وزكريا أحمد ونيازي مصطفى وعبد الحليم نويرة، ليلى التي أخرج لها إبراهيم لاما وتوجو مزراحي وكمال سليم وأنور وجدي وأحمد سالم ويوسف شاهين وحلمي رفلة وبركات وسيف الدين شوكت وحسين صدقى ومحمد كريم الذي قال عنها: كانت وديعة خجولة إلى أبعد حد ضعيفة في التمثيل الى أضعف حد أيضًا، كانت تخجل حين تضحك وتخجل حين تتكلم وكان الحوار يتضمن في بعض الأحيان كلامًا ينتهي بالضحك.

الكاتبة سناء البيسي



ليلى مراد رحلت في مثل هذا اليوم، خمس وأربعون عامًا من التواري، العزلة، الحاضرة الغائبة.. لم نحب ونعشق ونردد معها: “الحب لحن جميل، وأنا قلبي خالي” وكان لا بد من تنفيذ وصيتها بالصلاة عليها في مسجد السيدة نفيسة، ويا رايحين للنبي الغالي هنيا لكم وعقبى لي.



