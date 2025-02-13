الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

في ذكرى ميلاده، أبرز المعلومات عن الشيخ صديق المنشاوي والد صاحب الصوت الباكي (فيديو)

الشيخ صديق المنشاوي،
الشيخ صديق المنشاوي، فيتو
ads

تحل اليوم الخميس الذكرى الثلاثون بعد المائة على ميلاد القارئ الراحل الشيخ صديق بن السيد تايب المنشاوي (1895 - 1984) أحد قراء مصر الأوائل، وهو والد الشيوخ: محمد صديق المنشاوي، صاحب الصوت “الباكي”  وأحمد صديق المنشاوي ومحمود صديق المنشاوي.

مولده ونشأته 

وُلِدَ الشيخ صديق ببلدة المنشأة بمحافظة سوهاج بمصر في 13 فبراير سنة 1895 لعائلة توارثت تلاوة القرآن؛ فوالده السيد تايب المنشاوي قارئ وجده كذلك، وشقيقه أحمد السيد كذلك قارئ معروف. 

وبدأ الشيخ حفظ القرآن على يد والده، فقد كان محفّظًا جيدًا للقرآن وعلى سعة كبيرة من العلم، وأكمل حفظ القرآن وهو يبلغ من العمر 9 سنوات، وانتقل بعد ذلك إلى القاهرة وتلقّى علم القراءات على يد الشيخ المسعودي 

وكان معلم قراءات مشهور بمصر في ذلك الوقت، ثم التحق الشيخ بالأزهر الشريف لدراسة علوم القراءات والتفسير واللغة إلى أن تمكن من إتقان القراءات العشر الكبرى فعاد إلى بلدته بمحافظة سوهاج واشتهر عنه وقتها أنه القارئ الوحيد على مستوى الصعيد فلم يكن هناك وقتها قراء مشهورون، وله 8 تسجيلات للقرآن لم يسجل غيرها، وقد قرأ القرآن في كثير من محافظات مصر حتى إنه كان يتلو القرآن في محافظتي قنا وأسوان لمدة ثلاثة شهور متتالية ولم يغادر مصر إلى أي دولة طوال حياته إلا لقضاء فريضة الحج عام 1924 م وكانت رحلة بالجمال.

أبناء الشيخ الراحل صديق بن السيد تايب المنشاوي

له ثلاثة أبناء من مشاهير القراء هم:

محمد صديق المنشاوي القارئ الشهير، توفي في حياته سنة 1969م.
أحمد صديق المنشاوي صاحب صوت جميل توفي إثر حادث مروري.
محمود صديق المنشاوي.


وفاته وتكريمه

توفي الشيخ صديق المنشاوي سنة 1984م، ولم يحصل على أي تكريم في حياته، ولكن مُنح اسمه وسامًا من الرئيس السابق محمد حسني مبارك في احتفال ليلة القدر سنة 1992.

الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يعيدان إحياء تراث الشيخ محمد صديق المنشاوي

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، بقيادة الدكتور أسامة الأزهري، عن إحياء ذكرى القارئ الكبير  الشيخ محمد صديق المنشاوي

وجاء هذا الإعلان عبر الصفحة الرسمية للوزارة، تأكيدًا لأهمية الاحتفاء بالعظماء، الذين أثروا القرآن الكريم بصوتهم وروحهم. 

وقال الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المشروع يتضمن البحث والتنقيب عن التراث المفقود للشيخ المنشاوي بالتنسيق مع أسرته، بهدف استعادة الكنوز النادرة من المصاحف والتسجيلات الصوتية التي تحمل بصمة الشيخ العريقة.

وأشاد الدكتور البيومي بهذه المبادرة، مشيرًا إلى أنها تمثل جسرًا يربط بين الماضي العريق والحاضر الواعد، وأنها ستتم بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان الوصول إلى نتائج تليق بمكانة الشيخ وتاريخه.

من جانبها، أعربت ابنة الشيخ  محمد صديق المنشاوي عن عميق امتنانها لوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على هذه المبادرة النبيلة.

وأكدت عبر صفحتها الرسمية أن هذا المشروع يعيد الأمل في الحفاظ على تراث الأمة الإسلامية ويعزز من قيمتها الحضارية. كما دعت الجميع لدعم هذه الجهود التي تسهم في صون هذا الإرث العظيم. 

وفي ختام كلمتها، وجهت ابنة الشيخ شكرًا خاصًّا لمعالي وزير الأوقاف وكل من شارك في هذه المساعي الطيبة، داعية الله -تعالى- أن يبارك هذه الجهود وأن يُتوجها بنتائج مشرقة تُثري الثقافة الإسلامية وتُخلّد ذكرى القارئ العظيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف الشيخ صديق المنشاوي صديق المنشاوي محافظة سوهاج محمد صديق المنشاوي

مواد متعلقة

حلقت حولنا روحه، أسرة المنشاوي توجه رسالة لوزير الأوقاف بعد تكريم اسمه بمسابقة بورسعيد

البحث والتنقيب عن التراث المفقود لـ "الصوت الباكي"، الأوقاف تعلن إحياء تراث الشيخ المنشاوي

105 أعوام على ميلاد الصوت الباكي.. أبرز المحطات في حياة الشيخ محمد صديق المنشاوي.. رحلته مع تلاوة القرآن الكريم.. مواقفه مع عبد الناصر.. ومطربة أمريكية دخلت الإسلام بسبب صوته (فيديو)

الشيخ محمد صديق المنشاوي، الصوت الباكي وأحد رواد دولة تلاوة القرآن الكريم
ads

الأكثر قراءة

أصداء الصحافة البريطانية بعد مشادة ليفربول وإيفرتون (فيديو)

بدء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها الحزمة الاجتماعية الجديدة

تفاصيل تعاقد الزمالك مع بيسيرو خلفًا لجروس

ابن أيلون ماسك لـ ترامب: «أنت لست الرئيس وعليك الرحيل»، والنشطاء: أصبح أضحوكة (فيديو)

تخفيف حكم حبس سعد الصغير إلى 6 أشهر

لغة التهديد لا ترهبنا، علاء مبارك يتحدى ترامب بعد وعيده بفتح باب الجحيم على المنطقة

أخبار مصر: أول تحرك حكومي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية، الأهلي يهدد اتحاد الكرة، ترامب يكتب نهاية زيلينسكي، قفزة كبيرة للذهب

بعد استقالة حمد إبراهيم، من يقود الإسماعيلي أمام الأهلي بالدوري؟

منوعات

المزيد

اكتشاف يرقات "ماكرة" تعيش في مستوطنات النمل بالمغرب

سيلينا جوميز تطلق أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب

ابن أيلون ماسك لـ ترامب: «أنت لست الرئيس وعليك الرحيل»، والنشطاء: أصبح أضحوكة (فيديو)

كندرك لمار يحقق رقمًا قياسيًّا في مشاهدات الـ Super Bowl

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 13 فبراير 2025 في الأسواق

بـ 32 جنيها، كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 13-2-2025

أسعار الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد
ads

انفوجراف

الأزهر يعلن موقفه من إعادة إعمار غزة ومخططات التهجير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح فضل ليلة النصف من شعبان

هل الأرزاق والآجال تُكتب في ليلة النصف من شعبان؟، داعية إسلامي يوضح

هل تم تحويل القبلة في النصف من شعبان؟ داعية إسلامي يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية