في ذكرى ميلاده، أبرز المعلومات عن الشيخ صديق المنشاوي والد صاحب الصوت الباكي (فيديو)

تحل اليوم الخميس الذكرى الثلاثون بعد المائة على ميلاد القارئ الراحل الشيخ صديق بن السيد تايب المنشاوي (1895 - 1984) أحد قراء مصر الأوائل، وهو والد الشيوخ: محمد صديق المنشاوي، صاحب الصوت “الباكي” وأحمد صديق المنشاوي ومحمود صديق المنشاوي.

مولده ونشأته

وُلِدَ الشيخ صديق ببلدة المنشأة بمحافظة سوهاج بمصر في 13 فبراير سنة 1895 لعائلة توارثت تلاوة القرآن؛ فوالده السيد تايب المنشاوي قارئ وجده كذلك، وشقيقه أحمد السيد كذلك قارئ معروف.

وبدأ الشيخ حفظ القرآن على يد والده، فقد كان محفّظًا جيدًا للقرآن وعلى سعة كبيرة من العلم، وأكمل حفظ القرآن وهو يبلغ من العمر 9 سنوات، وانتقل بعد ذلك إلى القاهرة وتلقّى علم القراءات على يد الشيخ المسعودي

وكان معلم قراءات مشهور بمصر في ذلك الوقت، ثم التحق الشيخ بالأزهر الشريف لدراسة علوم القراءات والتفسير واللغة إلى أن تمكن من إتقان القراءات العشر الكبرى فعاد إلى بلدته بمحافظة سوهاج واشتهر عنه وقتها أنه القارئ الوحيد على مستوى الصعيد فلم يكن هناك وقتها قراء مشهورون، وله 8 تسجيلات للقرآن لم يسجل غيرها، وقد قرأ القرآن في كثير من محافظات مصر حتى إنه كان يتلو القرآن في محافظتي قنا وأسوان لمدة ثلاثة شهور متتالية ولم يغادر مصر إلى أي دولة طوال حياته إلا لقضاء فريضة الحج عام 1924 م وكانت رحلة بالجمال.

أبناء الشيخ الراحل صديق بن السيد تايب المنشاوي

له ثلاثة أبناء من مشاهير القراء هم:

محمد صديق المنشاوي القارئ الشهير، توفي في حياته سنة 1969م.

أحمد صديق المنشاوي صاحب صوت جميل توفي إثر حادث مروري.

محمود صديق المنشاوي.



وفاته وتكريمه

توفي الشيخ صديق المنشاوي سنة 1984م، ولم يحصل على أي تكريم في حياته، ولكن مُنح اسمه وسامًا من الرئيس السابق محمد حسني مبارك في احتفال ليلة القدر سنة 1992.

الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يعيدان إحياء تراث الشيخ محمد صديق المنشاوي

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، بقيادة الدكتور أسامة الأزهري، عن إحياء ذكرى القارئ الكبير الشيخ محمد صديق المنشاوي.

وجاء هذا الإعلان عبر الصفحة الرسمية للوزارة، تأكيدًا لأهمية الاحتفاء بالعظماء، الذين أثروا القرآن الكريم بصوتهم وروحهم.

وقال الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المشروع يتضمن البحث والتنقيب عن التراث المفقود للشيخ المنشاوي بالتنسيق مع أسرته، بهدف استعادة الكنوز النادرة من المصاحف والتسجيلات الصوتية التي تحمل بصمة الشيخ العريقة.

وأشاد الدكتور البيومي بهذه المبادرة، مشيرًا إلى أنها تمثل جسرًا يربط بين الماضي العريق والحاضر الواعد، وأنها ستتم بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان الوصول إلى نتائج تليق بمكانة الشيخ وتاريخه.

من جانبها، أعربت ابنة الشيخ محمد صديق المنشاوي عن عميق امتنانها لوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على هذه المبادرة النبيلة.

وأكدت عبر صفحتها الرسمية أن هذا المشروع يعيد الأمل في الحفاظ على تراث الأمة الإسلامية ويعزز من قيمتها الحضارية. كما دعت الجميع لدعم هذه الجهود التي تسهم في صون هذا الإرث العظيم.

وفي ختام كلمتها، وجهت ابنة الشيخ شكرًا خاصًّا لمعالي وزير الأوقاف وكل من شارك في هذه المساعي الطيبة، داعية الله -تعالى- أن يبارك هذه الجهود وأن يُتوجها بنتائج مشرقة تُثري الثقافة الإسلامية وتُخلّد ذكرى القارئ العظيم.

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