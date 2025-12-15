الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
وفاة وفقدان 27 مصريا بينهم أطفال في غرق قارب جنوب جزيرة كريت باليونان

أصدرت السفارة المصرية في أثينا بيانًا مهمًا، أعلنت فيه أن السفير عمر عامر، سفير مصر لدى اليونان، يتابع بشكل متواصل وعلى مدار الساعة مع السلطات اليونانية تطورات حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية جنوب جزيرة كريت، والذي أسفر عن وفاة وفقدان عدد من المصريين من فئة الشباب وصغار السن، إلى جانب ضحايا من جنسيات أخرى.

تفاصيل الحادث: سقوط ضحايا ومفقودين من المصريين وجنسيات أخرى

وأوضح البيان أن الحادث أدى إلى وفاة وفقدان 27 مصريًا من الشباب وصغار السن، بالإضافة إلى 5 أفراد من جنسيات أخرى، في واحدة من أخطر حوادث الهجرة غير الشرعية خلال الفترة الأخيرة في البحر المتوسط.

السفارة المصرية باليونان تعرب عن التعازي وتواصلها مستمر مع أسر الضحايا والمفقودين

وأكد السفير عمر عامر أن السفارة المصرية في أثينا تعرب عن خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، مشددًا على استمرار التواصل مع عائلات المتوفين والمفقودين، في إطار المتابعة الدقيقة لجميع التطورات المتعلقة بالحادث.

تحديد هويات وإعادة جثامين الضحايا على نفقة الدولة المصرية

وأشار البيان إلى أنه تم تحديد هوية 14 مواطنًا مصريًا من بين الضحايا، وجارٍ العمل على إعادة جثامينهم إلى مصر على نفقة الدولة المصرية، فيما لا يزال 13 شخصًا في عداد المفقودين حتى الآن، وتستمر جهود البحث والتنسيق مع الجهات المعنية.

تحذير رسمي: الهجرة غير الشرعية باتت تهديدًا خطيرًا لحياة المواطنين

وشددت السفارة المصرية بأثينا في بيانها على أن الهجرة غير الشرعية أصبحت تمثل تهديدًا خطيرًا ومباشرًا على حياة المواطنين، حيث تنتهي في كثير من الأحيان إلى غرق المراكب التي تقلهم وفقدان أرواح بريئة، داعية إلى ضرورة إدراك حجم المخاطر المترتبة على هذه الرحلات غير الآمنة.

دعوة للالتزام بالمسارات الشرعية للسفر والهجرة حفاظًا على الأرواح

وأكدت السفارة المصرية بـ اليونان أهمية الالتزام التام والكامل بالقنوات والوسائل الشرعية للسفر والهجرة، محذّرة من سلوك الطرق غير القانونية مهما كانت الدوافع أو الأسباب، وذلك حرصًا على حماية أبناء مصر والحفاظ على سلامة أرواحهم، التي اعتبرتها مسؤولية وطنية لا تهاون فيها.

رسالة أخيرة: سلامة المواطنين أولوية وطنية لا تقبل المخاطرة

واختتم البيان بالتأكيد على أن الدولة المصرية تضع سلامة مواطنيها في مقدمة أولوياتها، داعية الشباب إلى عدم الانسياق وراء أوهام الهجرة غير الشرعية، لما تحمله من مخاطر جسيمة قد تنتهي بفقدان الأرواح.

