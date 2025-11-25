محافظ الإسماعيلية يتفقد لجنتي الشهيد جواد حسني وفاطمة الزهراء (فيديو وصور)

18 حجم الخط

أجرى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء جولة لتفقد سير العملية الانتخابية بلجنتى مدرسة الشهيد جواد حسني، ولجنة مدرسة فاطمة الزهراء التابعتين للدائرة الأولى.

وشملت الجولة متابعة عمل الفريق الطبي التابع لمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، وكذا متابعة عملية التصويت داخل اللجنة.

توفير الدعم اللوجستي باللجان

وأكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على تقديم الدعم اللوجيستي والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، وتذليل أيَّة معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

توفير كراسي متحركة

وأضاف محافظ الإسماعيلية، أنه تم توفير کراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الوصول إلى داخل المقر الانتخابي بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والصحة والأزهر.

ومن الجدير ذكره، أن محافظة الإسماعيلية كانت قد قامت بتجهيز عدد ١٦٨ مركز انتخابي، و١٨٢ لجنة فرعية على مستوى المحافظة، تضم عدد ١٥٢ مدرسة، ١١ معهد أزهري، ٣ مراكز شبابية، ومركز ثقافة واحد ومكتب صحة واحد.

ويبلغ عدد اللجان العامة ٣ لجان عامة لاستقبال ١٠٠٣٩٥٣ ناخب، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية.

وتعد محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، والتي تضم ١٣ محافظة على مستوى الجمهورية.

ونصيب محافظة الإسماعيلية من المقاعد البرلمانية يبلغ ٨ مقاعد مقسمة على النحو التالي:مقاعد القائمة: ٣ مقاعد

مقاعد الفردي: ٥ مقاعد موزعة على ٣ دوائر.

إجراءات اليوم الثاني للاقتراع في اللجان الفرعية بانتخابات مجلس النواب

وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، في ثاني وآخر أيام الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

ويشهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع التزامًا كاملًا من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنظام.

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وتواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، داخل 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر بعدد 40 مرشحا، وقائمة بعدد 102 مرشحين.

وتضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب، ويبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، بمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.



