نائب وزير الصحة: تقديم 65 مليون جرعة تطعيمية سنويا

18 حجم الخط

كشف الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، عن تقديم مصر نحو 65 مليون جرعة تطعيمية سنويًا، مشيرًا إلى أن التصنيع المحلي لللقاحات يشهد خطوات متقدمة، لكنه ليس متكاملًا من الألف إلى الياء حتى الآن.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي اليوم بحضور وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب، لوضع حجر الأساس لمصنع GENnvAx، احتفالًا بإطلاق أكبر مجمع متكامل لـ تصنيع اللقاحات في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار قنديل إلى أن الافتتاح يأتي في إطار توجه الرؤية التنموية لدعم الاكتفاء الذاتي، ويعزز دور مصر كمركز إقليمي لـ إنتاج وتوزيع اللقاحات.

مصر تستثمر في توطين صناعة اللقاحات وتعزيز البنية التحتية الطبية والتصنيعية

وأوضح نائب وزير الصحة، أن الدولة استثمرت خلال السنوات الماضية في تطوير بنية تحتية طبية وتصنيعية متقدمة، شملت إنشاء منشآت حديثة متخصصة في مجالات الصناعات الحيوية، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وضمان العدالة في وصول اللقاحات. وأوضح أن هذه الجهود توجت بالحصول على اعتمادات دولية مهمة.

وأكد قنديل أن توجه الدولة يركز على دعم وتوطين صناعة اللقاحات على أسس علمية، وفي هذا الإطار أقرت الحكومة المصرية في نوفمبر 2014 استراتيجية وطنية شاملة لتوطين تصنيع اللقاحات، استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2024، بهدف تعزيز سلاسل الإمداد وضمان توفر اللقاحات محليًا وإقليميًا.

وأضاف أن لضمان الاستجابة السريعة وتنفيذ هذه الرؤية بشكل فعال، تم إنشاء التحالف المصري لمصنعي اللقاحات "الإيفما"، تحت إشراف وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء، مما يفتح المجال لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما عززت مصر تعاونها مع مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا بالشراكة مع المملكة المغربية، بهدف تدريب الكوادر الأفريقية وبناء منظومة تصنيع صحية أفريقية متكاملة.

[[system-code:ad:autoads]

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.