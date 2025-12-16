فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة جوادالاخارا في كأس إسبانيا

18 حجم الخط

أعلن الألماني هانز فليك، مدرب فريق برشلونة، عن قائمة اللاعبين المستدعاة لمواجهة فريق جوادالاخارا، مساء اليوم الثلاثاء، في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

فليك يبتعد عن الاستهتار

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يسافر برشلونة إلى جوادالاخارا بقائمة مألوفة، رغم مواجهة فريق يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإسباني.

وحرص المدرب الألماني على اصطحاب أبرز لاعبيه، رغم أن الأغلبية قد تكون على مقاعد البدلاء ولن يشاركون إلا عند الحاجة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فليك لا يقلل من جوادالاخارا، لأن دوري الدرجة الثالثة يحظى بمنافسة قوية، وهو ما لاحظه الموسم الماضي مع هبوط فريق برشلونة أتلتيك.

غيابات برشلونة في مواجهة جوادالاخارا

ويغيب عن قائمة برشلونة في مباراة اليوم، كل من رونالد أراوخو، جافي وداني أولمو للإصابة، فيما تواجد روبرت ليفاندوفسكي عقب بعد تعافيه من الإصابة التي منعته من المشاركة في مباراة السبت أمام أوساسونا.

وجاءت المفاجأة الكبرى في حراسة المرمى، إذ ضم فليك الحارس خوان حارسيا إلى القائمة النهائية، رغم تأكيده أنه لن يكون أساسيًا، حيث سيتنافس تشيزني وتير شتيجن على مركز الحارس الأول في المباراة.

قائمة برشلونة لمباراة جوادالاخارا

وجاءت قائمة برشلونة كاملة لمباراة اليوم، كالآتي:

حراسة المرمى: تشيزني، تير شتيجن، خوان جارسيا.

المدافعون: كوندي، كريستنسن، جيرارد مارتن، جوفري، بالدي، كوبارسي

لاعبو الوسط: كاسادو، دي يونج، فيرمين، إريك جارسيا، بيرنال، تومي ماركيز، درو، بيدري.

المهاجمون: روني باردجي، راشفورد، فيران توريس، لامين، ليفاندوفسكي، رافينيا.

