الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع. 

مؤشر “إيجي إكس 30”

وقفز  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.44%  عند مستوى 42489 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31%  عند مستوى 51989 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28%  عند مستوى 19280 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.2%  عند مستوى 4644 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

فيما صعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15%  عند مستوى 13086 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03%  عند مستوى 17265 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.%  عند مستوى 4494 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين 

وارتفعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الإثنين، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.981 تريليون جنيه.

وقفز  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 42305 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 51825 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 19227 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 4644 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

فيما هبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13007 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 17236 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4479 نقطة.

