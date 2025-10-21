الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
اقتصاد

البورصة تخسر 2 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع.

وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.728 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 37698 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 46290 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 16977 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 4266 نقطة.

 

 وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 11972 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 15699 نقطة، بينما هبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3828 نقطة.

 

تداولات جلسة الإثنين 

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام  تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.730 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 37975 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 46585 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 17101 نقطة، وارتفع  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4269 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 11889 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 15642 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3843 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.692 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 37909 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 46512 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 17072 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 4267 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 11866 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 15601 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 3834 نقطة.

