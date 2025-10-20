الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تربح 28 مليار جنيه بختام تعاملات الإثنين

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام  تعاملات اليوم الإثنين، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.730 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 37975 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 46585 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 17101 نقطة، وارتفع  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4269 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 11889 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 15642 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3843 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.692 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 37909 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 46512 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 17072 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 4267 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 11866 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 15601 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 3834 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان EGX35 EGX البورصة المصرية الشركات المتوسطة والصغيرة ايجي اكس 100 متساوي الاوزان ايجى اكس 30 ايجي اكس 30 للعائد الكلي إيجي إكس 30 محدد الأوزان ب ايجي اكس 30 محدد الاوزان إيجي إكس 70 متساوي الأوزان تداولات بداية الأسبوع جى إكس 100 متساوى الأوزان

مواد متعلقة

88.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع

360.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تداولات الأسبوع

584.9 مليون جنيه صافي مبيعات الأجانب بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

67.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

البورصة تربح 28 مليار جنيه بختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع

بداية حمراء لتعاملات البورصة اليوم

الثلاثاء السعيد، البورصة تربح 78 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة وتشكيل لجنة مؤقتة

خلافات على صداقة تلميذة السبب، تفاصيل صادمة في دهس طالب ووالده بالشيخ زايد

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

تعليم الجيزة تعلن الجدول الاسترشادي لاختبارات شهر أكتوبر 2025

زغلول صيام يكتب: بعد فوز المغرب بمونديال الشباب.. لا يمكن اختصار الموضوع عند أسامة نبيه!

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسبيح في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

ما حكم الحلف على المصحف وكفارته؟ الإفتاء توضح آراء المذاهب الفقهية

المزيد
الجريدة الرسمية