اقتصاد

البنك التجاري الدولى - مصر يتصدر قائمة السوق الرئيسي بقيم التداول خلال جلسة الإثنين

البورصة المصرية،
البورصة المصرية،

تصدرت 4 أسهم قائمة السوق الرئيسي المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات خلال جلسة الإثنين..وجاءت التفاصيل كالتالى: 

  • البنك التجاري الدولى مصر بقيمة تداول بلغت 1.023 مليار جنيه.
  • جي بى كوربشين بقيمة تداول بلغت 248.5 مليون جنيه.
  • بالم هيلز للتعمير 225 مليون جنيه.
  • مجموعة اى اف جى القابضة بقيمة تداول بلغت 201.4 مليون جنيه.

تداولات جلسة الإثنين 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام  تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.730 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 37975 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 46585 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 17101 نقطة، وارتفع  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4269 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 11889 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 15642 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3843 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.692 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 37909 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 46512 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 17072 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 4267 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 11866 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 15601 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 3834 نقطة.

الجريدة الرسمية