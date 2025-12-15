حريق هائل بشقة سكنية بمنطقة العصافرة بالإسكندرية

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الثامن في عقار بمنطقة العصافرة بحري، دون إصابات.

اندلع مساء اليوم حريق في شرفة عقار وامتد منه لشرفات ثلاثة طوابق بعقار في منطقة العصافرة بحري، وتم السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

وتلقت شرطة النجدة إخطارا باندلاع حريق في عقار بشارع البحوث بمنطقة العصافرة بحري، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ.

وبالفحص تبين أن الحريق اندلع في شرفة شقة سكنية بالطابق الثامن وانتقل منه لشرفات الطابقين التاسع والعاشر، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية وتم فصل الغاز والكهرباء عن العقار.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران دون إصابات بين السكان، وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار المعاينة لمعرفة أسباب الحريق ورصد الخسائر.

