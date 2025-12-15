الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
محافظات

حريق هائل بشقة سكنية بمنطقة العصافرة بالإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه
تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الثامن في عقار بمنطقة العصافرة بحري، دون إصابات.

رئيس الإنجيلية: معرفة السيد المسيح وحضوره قوة حية تغير حياة الإنسان

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم

اندلع مساء اليوم حريق في شرفة عقار وامتد منه لشرفات ثلاثة طوابق بعقار في منطقة العصافرة بحري، وتم السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

وتلقت شرطة النجدة إخطارا باندلاع حريق في عقار بشارع البحوث بمنطقة العصافرة بحري، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ.

وبالفحص تبين أن الحريق اندلع في شرفة شقة سكنية بالطابق الثامن وانتقل منه لشرفات الطابقين التاسع والعاشر، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية وتم فصل الغاز والكهرباء عن العقار.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران دون إصابات بين السكان، وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار المعاينة لمعرفة أسباب الحريق ورصد الخسائر.

الحماية المدنية الاسكندرية العصافرة شرطة النجدة

