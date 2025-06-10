الثلاثاء 10 يونيو 2025
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حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في السلام

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة السلام، دون وقوع أى إصابات. 

حريق شقة بالسلام 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق. 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات.   

واستمع فريق من رجال المباحث لأقول الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.  

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