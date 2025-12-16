وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال، المستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى بمناسبة "الحانوكا"

18 حجم الخط

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى في ثاني أيام ما يُسمى عيد الأنوار اليهودي "الحانوكا"، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وبحسب تقارير إعلامية، تزامن الاقتحام مع استهداف باب القطانين، حيث أضاء مستوطنون للمرة الثانية شموعا في شمعدان وضعوه عند الباب من الجهة الخارجية، أحد الأبواب الغربية للأقصى، ضمن طقوس احتفالية شملت رقصات وصلوات جماعية على الدرج المقابل للباب.

قوات الاحتلال تغلق باب القطانين في وجه المصلين المسلمين

وتغلق قوات الاحتلال باب القطانين يوميًا قبل صلاة العشاء، لمنع المصلين من ارتياده، وتبقيه مفتوحا أمام المستوطنين، في تصعيدٍ واضح يستهدف المسجد الأقصى وأبوابه.

وتدعي جماعات الهيكل أن طقوس العيد مرتبطة بما يوصف بـ"انتصار المكابيين على الإغريق" وإعادة تدشين "الهيكل الثاني" في القدس المحتلة، لتتخذ من هذه الذكرى ذريعة لتكثيف اقتحاماتها للمسجد الأقصى".

والجمعة 12 ديسمبر، حذرت محافظة القدس من أن "المسجد الأقصى سيشهد عدوانا مكثفا بمناسبة ما يسمى بعيد الأنوار الذي يختتم به موسم الاقتحامات اليهودية للأقصى هذا العام وسط تحذيرات من تصعيد وانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية".

انتهاكات واقتحامات غير مسبوقة للمسجد الأقصى في 2025

ورصد تقرير نشرته محافظة القدس المحتلة انتهاكات واقتحامات غير مسبوقة للمسجد الأقصى خلال الربع الثالث من العام الحالي، مشيرا إلى أن 19 ألف و118 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى، إضافة إلى 9945 آخرين اقتحموه تخت غطاء "السياحة".

وأشار التقرير إلى أن "هذه الاقتحامات جاءت ضمن سياسة ممنهجة لفرض واقع تهويدي داخل المسجد، شملت تنظيم طقوس تلمودية علنية، وجولات استفزازية، وحوادث استهداف للمسجد وأبنيته ومحيطه، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، ونشر شعارات عن جبل الهيكل المزعوم".

وشهد المسجد الأقصى العام الماضي مشاركة أكثر من 2565 مستوطنا في هذه الطقوس، بقيادة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

700 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضمن مخططات التهويد

بحسب تقارير إعلامية، يعيش حوالي 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة. ويتعمد هؤلاء المستوطنون مهاجمة المواطنين الفلسطينيين وتنفيذ مخططات عنصرية ضدهم ضمن مخططات "تهويد الضفة والقدس المحتلة".

الأمم المتحدة تحذر من خطورة التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية

وفي 11 مارس 2025، أكد الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير نشره موقع الأمم المتحدة على "الإنترنت": أن "التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية يغير بشكل كبير المشهد والتركيبة السكانية للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن الفلسطينيين محصورون بشكل متزايد في مناطق متقلصة ومنفصلة، ​​مما يمثل تهديدا وجوديا لإمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة ومستقلة".

وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة، للحشد والرباط، لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه في المسجد الأقصى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.