حماس: هدم منازل الفلسطينيين في القدس محاولة إسرائيلية لطمس الهوية العربية والإسلامية

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج سياسة استيطانية ممنهجة عبر هدم ووقف بناء المنازل شرقي القدس المحتلة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى طمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة.

سياسة تهويد ممنهجة

قالت الحركة في بيان رسمي إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدمٍ متكررٍ للمنازل ومنع إصدار تراخيص البناء للفلسطينيين يمثل "جزءًا من مشروع تهويد القدس"، مشيرة إلى أن الاحتلال يسعى إلى إفراغ المدينة وبلداتها من سكانها الأصليين تمهيدًا لتوسيع المستوطنات.

طمس الهوية الفلسطينية

وأوضحت حماس أن الاستهداف المتواصل للبيوت والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس يأتي ضمن خطة طويلة المدى لـ"طمس الهوية الثقافية والتاريخية للمدينة"، مؤكدة أن هذه السياسات لن تفلح في تغيير طابع القدس العربي والإسلامي.

دعوة حماس للمجتمع الدولي

دعت الحركة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي وصفتها بأنها "جريمة بحق الإنسانية والتراث الحضاري للمدينة المقدسة"، مشددة على أن القدس ستبقى عربية فلسطينية رغم كل محاولات التهويد والاقتلاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.