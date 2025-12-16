فريق من الصحة بجولة مرورية مفاجئة على عيادتي الجلدية النفسية

18 حجم الخط

قام فريق إشراف مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية بالمرور على العيادة الجلدية والعيادة النفسية التابعتين لإدارة الإسماعيلية الصحية.

الإدارة المشاركة في الجولة

ضم فريق المرور إدارات مكافحة العدوى، الحوكمة والمراجعة الداخلية، التمريض، سلامة المرضى، التفتيش الصيدلي، والعلاجى.

تفقد الأقسام المختلفة للعيادات

تم تفقد الأقسام المختلفة، والتأكد من تواجد الفرق الطبية والتمريضية والتزامهم بالزي الرسمي وكروت التعريف، وإنتظام سير العمل داخل العيادتين.

جانب من الجولة، فيتو

انتظام التسجيل بالدفاتر

وتابع فريق إشراف الصيدلة، انتظام التسجيل بالدفاتر المعتمدة، واستيفاء بيانات التشغيلات والصلاحيات وأذون الإضافة، واكتمال التذاكر الطبية من حيث التشخيص والجرعات والتوقيعات والأختام، وتفعيل لجنة الدواء وانعقادها بشكل دوري، إلى جانب الاطلاع على متوسطات الاستهلاك خلال الأشهر السابقة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

ورصد الفريق تطبيق السياسات المنظمة للعمل وسياسات حفظ الدفاتر والتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي، وتوفر بيئة عمل مناسبة من حيث النظافة والتهوية، مع الالتزام بمعايير مكافحة العدوى وتوافر المستلزمات والسجلات الخاصة بالنفايات، والتعامل الفوري مع الملاحظات أثناء المرور.

جانب من الجولة، فيتو

كما تم التأكد من تفعيل لجان سلامة المرضى والرعاية المتمركزة حول المريض، وإجراء الاستبيانات الدورية، كما أبدى مترددوا العيادتين رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة وعدم وجود شكاوى.

تأتى تلك الجولات لضمان كفاءة المنظومة الصحية وتحسين مستوى الأداء والمتابعة المستمرة وتلافى السلبيات من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

