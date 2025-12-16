الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فريق من الصحة بجولة مرورية مفاجئة على عيادتي الجلدية النفسية

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
18 حجم الخط

 قام فريق إشراف مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية بالمرور على العيادة الجلدية والعيادة النفسية التابعتين لإدارة الإسماعيلية الصحية. 

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بالقنطرة شرق

محافظ الإسماعيلية يتابع إزالة دورين مخالفين بعقار بحي ثالث

الإدارة المشاركة في الجولة

ضم فريق المرور إدارات مكافحة العدوى، الحوكمة والمراجعة الداخلية، التمريض، سلامة المرضى، التفتيش الصيدلي، والعلاجى. 

تفقد الأقسام المختلفة للعيادات 

تم تفقد الأقسام المختلفة، والتأكد من تواجد الفرق الطبية والتمريضية والتزامهم بالزي الرسمي وكروت التعريف، وإنتظام سير العمل داخل العيادتين.

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

انتظام التسجيل بالدفاتر  

وتابع فريق إشراف الصيدلة، انتظام التسجيل بالدفاتر المعتمدة، واستيفاء بيانات التشغيلات والصلاحيات وأذون الإضافة، واكتمال التذاكر الطبية من حيث التشخيص والجرعات والتوقيعات والأختام، وتفعيل لجنة الدواء وانعقادها بشكل دوري، إلى جانب الاطلاع على متوسطات الاستهلاك خلال الأشهر السابقة. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

ورصد الفريق تطبيق السياسات المنظمة للعمل وسياسات حفظ الدفاتر والتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي، وتوفر بيئة عمل مناسبة من حيث النظافة والتهوية، مع الالتزام بمعايير مكافحة العدوى وتوافر المستلزمات والسجلات الخاصة بالنفايات، والتعامل الفوري مع الملاحظات أثناء المرور. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

كما تم التأكد من تفعيل لجان سلامة المرضى والرعاية المتمركزة حول المريض، وإجراء الاستبيانات الدورية، كما أبدى مترددوا العيادتين رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة وعدم وجود شكاوى.

تأتى تلك الجولات لضمان كفاءة المنظومة الصحية وتحسين مستوى الأداء والمتابعة المستمرة وتلافى السلبيات من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صحة الاسماعيلية عيادة الجلدية عيادة النفسية الخدمات الطبية فريق اشراف الصحة مديرية الصحة بالاسماعيلية

مواد متعلقة

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بالقنطرة شرق

محافظ الإسماعيلية يتابع إزالة دورين مخالفين بعقار بحي ثالث

حملة مكبرة لرفع الإشغالات والحواجز الإسمنتية بشارع الثلاثيني بالإسماعيلية

بيت العائلة المصرية في زيارة تثقيفية لمركز الإسماعيلية للوثائق

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

سعر الخضار اليوم، انخفاض 14 صنفا أبرزهم البطاطس والليمون في سوق العبور

انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

بالتفاصيل، طرح أراض استثمارية طبية وتعليمية

لتر العباد يتراجع 7 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

أخبار مصر: لحظة مروعة لسقوط حاويات قطار طوخ، كواليس انتشال ضحايا ميكروباص المنيا، حورية فرغلي وفضيحة فنانة السحر، هجوم عمرو أديب على محمد صبحي بسبب فيلم الست، وحادث طائرة بالمكسيك

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

مرعب.. لحظة سقوط حاويات قطار طوخ (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads